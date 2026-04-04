Figure Technology yıllık kredi hacminde yüzde 113 büyüme kaydetti

Şirketin açıkladığı son mali tablolar, özellikle tüketici finansmanı alanındaki teknolojik altyapının beklenen verimliliği sağladığını açıkça ortaya koydu. Kredi hacminin bir yıl içinde yüzde 113 gibi yüksek bir oranda artarak 2,9 milyar dolar eşiğine ulaşması, Figure Technology’nin geleneksel bankacılık sistemleri karşısında ne kadar güçlü bir pazar payı yakaladığını teyit etti.

Piyasa değeri 7,47 milyar dolar seviyesinde dengelenen şirket, bu operasyonel büyüklükle birlikte sektördeki stratejik ağırlığını korumayı başardı. Kredi süreçlerini blockchain teknolojisiyle modernize eden bu iş modeli, işlem hacmindeki rekor yükselişle birlikte rakiplerine karşı teknolojik bir avantaj elde etti.

Operasyonel rekorlar ile hisse senedi performansı arasındaki tezatlık sürüyor

Şirketin ticari tarafındaki bu çarpıcı başarı, borsadaki genel teknoloji satışlarından kaynaklanan hisse performansındaki durgunluğu henüz tam olarak dağıtabilmiş değil. Hisselerin 34,51 dolar seviyesinden işlem gördüğü mevcut tabloda, yılbaşından bu yana kaydedilen yüzde 15,5’lik değer kaybı, aslında şirketin kendi performansından ziyade küresel piyasalardaki risk iştahının azalmasının bir yansıması olarak değerlendirildi.

Kredi pazarındaki hacmin ikiye katlandığı bir dönemde gelen bu operasyonel hamle, orta ve uzun vadede yatırımcı güvenini tazeleyecek en somut veri olarak kabul ediliyor. Önümüzdeki süreçte, 2,9 milyar dolarlık bu devasa kredi hacminin karlılık rakamlarına tam yansımasıyla birlikte borsa tarafında da bir toparlanma süreci bekleniyor.