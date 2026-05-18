“Fikirleriyle Işıldayan” 1030 takım bizz@kampüs’ün 15. yılında GODIVA için yarıştı

Her yıl farklı bir pladis markası için yenilikçi fikirlerin geliştirildiği bizz@kampüs Pazarlama Fikir Yarışması’nın 15’incisi “Fikirlerinle Işılda” sloganıyla düzenlendi. pladis’in genç yeteneklerin gelişimine katkı sağlama vizyonuyla hayata geçirdiği yarışmada bu yıl üniversitelerin 3. ve 4. sınıf ile yüksek lisans öğrencileri, global premium çikolata markası GODIVA için yaratıcı pazarlama projeleri geliştirirken, ürün fikrinden pazarlama süreçlerine kadar tüm aşamaları deneyimleme fırsatı buldu.

Yarışmada Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Yiğitcan Kızıl ve Ahmet Oğuzhan Kökülü’den oluşan “HUptrik”, yaratıcı fikriyle ipi göğüsleyen takım oldu.

İkinciliği Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü öğrencisi Batuhan İzmir, Dumlupınar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencisi Umut Can Bakar ve Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencisi Taha Kurt’tan oluşan “Keçiler” takımı kazandı.

Bu yılki yarışmada, Sakarya Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümü öğrencileri Feyza Yıldızözü ve İrem Aktaş’ın yer aldığı “MilkyWay” ile Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri Nil Uyanık ve Sena Altunkalbur’dan oluşan “S&N” takımı üçüncülüğü paylaştı.

pladis Çamlıca ofisinde düzenlenen törende birinci takıma ödülünü Ülker CEO’su ve pladis TURCA (Türkiye ve Orta Asya) Başkanı Özgür Kölükfakı, ikinci ve üçüncü takımlara ise jüri üyeleri takdim etti. Toplam 375 bin TL ödülün dağıtıldığı yarışmada birinci takım 125 bin TL, ikinci takım 100 bin TL, üçüncü takımlar ise 75’er bin TL ile ödüllendirildi. İlk 3’te yer alan takımlar uzun dönem staj hakkı da kazandı.

1030 takım yaratıcı fikirleriyle GODIVA için kıyasıya yarıştı

“bizz@kampüs”te bu yıl, Türkiye’deki 140 üniversitenin 129 farklı bölümünden 2 bin 455 öğrencinin katılımıyla 2-3 kişiden oluşan 1030 takım yer aldı. Süreç boyunca profesyonel koçlar tarafından sunum eğitimi verilen takımlara, GODIVA’nın insan kaynakları ve pazarlama ekiplerinden danışmanlar da atandı. Finale kalan 10 ekibin sunumlarının ardından dereceye girenler belirlendi.

Ülker CEO’su ve pladis TURCA Başkanı Özgür Kölükfakı, yaratıcı fikirleriyle bu yıl 15’incisi düzenlenen yarışmaya katılan gençleri kutlayarak, şu değerlendirmede bulundu:

“bizz@kampüs ile genç yeteneklerimize fırsat vermek, onların fikirleriyle ışıldamalarına ve potansiyellerine tanıklık etmek bizler için büyük bir mutluluk. Her yıl farklı bir heyecanla düzenlediğimiz bizz@kampüs, gençlerin imkân tanındığında takım ruhuyla, emekle, özveriyle ve büyük bir özgüvenle fikirlerini ortaya koyduğu bir öğrenme ekosistemi. pladis olarak gençlerin hayal gücüne alan açmaya ve onları gerçek iş dünyası deneyimiyle buluşturmaya devam edeceğiz.”

pladis TURCA İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Eylem Özgür ise, katılımcı sayısının ve yenilikçi fikirlerin umut verdiğini belirterek, “Stratejik düşünme, yaratıcı problem çözme ve planlama gibi yetkinliklerini uygulamalı geliştirme fırsatı bulan gençlerimizin ekip ruhu, öğrenme tutkusu ve yaratıcılıkları bizler için çok değerli.” dedi.

pladis TURCA CMO’su Mustafa Kabakçı ise, “Bugün pazarlama, bir ürünü tanıtmanın çok ötesine geçerek anlam, duygu ve deneyim tasarımı odaklı bir sürece evrildi. bizz@kampüs ile bu dönüşümü bizzat deneyimleyen gençlerimizin cesur fikirlerini, profesyonel marka yönetimi disipliniyle birleştirmelerini, sektörümüzün geleceği açısından umut verici buluyoruz.” ifadelerini kullandı.