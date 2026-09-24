Fikret Petrol, kira sertifikası ödemesinde temerrüde düştü

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Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş., 300 milyon TL nominal değere sahip kira sertifikasının ödemesinde yükümlülüğünü yerine getiremedi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada "Şirketimizin fon kullanıcısı ve kaynak kuruluş sıfatını haiz olduğu TRDATAV92616 ISIN kodlu, 300.000.000 TL nominal tutarlı, vade başlangıç tarihi 27.03.2026 ve vade tarihi 22.09.2026 olan yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikasına ilişkin itfa ve dönemsel getiri ödemeleri, vade tarihinde gerçekleştirilememiştir" ifadeleri kullanıldı.