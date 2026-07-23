Fikret Petrol’den borç yapılandırma hamlesi
Finans sektörü kaynakları ve şirket yetkililerinden edinilen bilgiye göre, artan fiyat baskısı nedeniyle nakit akışında zorlanan şirket, bugün itfası gerçekleştirilmesi gereken sukuk dahil olmak üzere diğer borçlanma araçları ve banka kredilerinde yeniden yapılandırmaya gitti.
Konuya yakın kaynaklar, şirketin finansman maliyetlerindeki artışın sektördeki genel tabloyla uyumlu olduğunu, ancak Fikret Petrol’ün özellikle kısa vadeli yükümlülüklerinde ek esneklik arayışına girdiğini belirtiyor. Şirketten konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
Piyasa gözlemcileri, akaryakıt fiyatlarındaki oynaklığın sektördeki diğer aracı kuruluşların finansman yapılarını da yakından etkileyebileceğine dikkat çekiyor.