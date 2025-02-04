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FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası bu sene ikinci kez gerçekleşecek

Türkiye’nin en büyük kayak merkezi olarak ülkemizin kış sporlarında amiral gemisi olan Erciyes, Dünya Kar Motosiklet Şampiyonası’na ikinci kez 15-16 Mart tarihlerinde ev sahipliği yapacak.

Haber Merkezi
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FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası bu sene ikinci kez gerçekleşecek
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Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından en prestijli ekstrem spor organizasyonları arasında yer alan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası (SNX Türkiye) Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ tarafından Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun destekleri ile ülkemizde ikinci kez düzenlenecek.

Yarış, Finlandiya’nın ardından ikinci ayak olarak Erciyes’te yapılacak. Erkekler ve kadınlar olmak üzere 2 kategoride düzenlenecek şampiyonaya Finlandiya, İsveç, Norveç, Almanya, Estonya, Kanada ve ABD başta olmak üzere 12 ülkeden 40’a yakın kar motosikleti sporcusu katılacak.

Türkiye’nin en gelişmiş kayak merkezine sahip olan Kayseri ve Erciyes’te geçen sene ilk kez düzenlenen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, televizyon, internet ve sosyal medya yayınlarıyla birlikte yaklaşık 850 milyon kişiye ulaştı.

41 farklı kayak pisti bulunan Erciyes Kayak Merkezi, geçen sene Dünya Şampiyonası’nın düzenlenmesine büyük imkân sağlayan altyapısı ile uluslararası otoritelerden tam not aldı. Şampiyonanın bu sene ise TV yayınlarıyla birlikte 86 ülkeye ulaştırılması hedefleniyor.

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