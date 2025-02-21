Financell'den şahıs şirketlerine uzun vadeli cihaz kredisi imkânı

Turkcell’in finansman alanında faaliyet gösteren iştiraki Financell, “Kendi İşim Cihaz Kredisi” ile bireysel hat sahibi şahıs şirketlerine Turkcell mağazalarından yapacakları akıllı telefon satın alımlarında 36 aya varan vadelerle, kolay ve hızlı finansmanimkânı tanıyor. Financell’in bu yeni hizmetiyle, yalnızca kurumsal hat değil, bireysel hat kullanıcısı olan şahıs şirketi sahipleri de kurumsal kredi fırsatından yararlanabiliyor.

Bu yenilikçi model, esnaf segmentinde yer alan zanaatkar ve küçük işletme sahipleri ile beraber, avukat, doktor, çiftçi ve eczacı gibi meslek gruplarına akıllı telefon satın alımlarında ihtiyaçlarına uygun ödeme planları oluşturma imkânısunuyor.Financell’in “Kendi İşim Cihaz Kredisi”nden faydalanmak için şahıs şirketi sahiplerinin Turkcell mağazalarından yalnızca kimlik belgeleriyle başvuru yapmaları yeterli oluyor.

“İşletmelerin büyüme hedeflerini desteklemek için çalışıyoruz”

Financell Genel Müdürü Z. Korhan Bilek, “Kendi İşim Kredisi” ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:

“Financell olarak, şahıs şirketlerinin, KOBİ’lerve girişimcilerin ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz. Bu doğrultuda, kolaylık sağlayacak ve büyümelerine destek olacak çözümler geliştirmek için çalışıyoruz. ‘Kendi İşim Cihaz Kredisi’ modelimiz, bireysel hat kullanıcısı olan şahıs şirketi sahibi müşterilerimize kurumsal kredi kullanma imkânı tanıyor. Bu yenilikçi çözümle, uzun vadeli finansman avantajı sağlayarak işletmelerin ihtiyaç duydukları cihazlara bireysel kredi sürecindeki kadar zahmetsiz, hızlı ve kendilerine uygun ödeme planlarıyla ulaşmalarını mümkün. Ülkemizdeki işletmelerin büyüme hedeflerini desteklemek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

“Müşterilerimiz hızlıca kredi başvurularını yaparak cihazlarına kavuşuyor”

Financell olarak, pürüzsüz bir müşteri deneyimi sunduklarını belirten Bilek, “Turkcell mağazalarına gelen müşteriler, satış danışmanına telefon veya kimlik numaralarını verdikleri anda, kendilerine iletilen SMS onayı ile kredi başvurularını gerçekleştirebiliyor. Saniyeler içinde müşterinin limitine uygun cihazlar, satıcının ekranında görüntüleniyor ve 4 adımda sözleşme ve ödeme planı çıkmışoluyor. Böylece müşterilerimiz,yeni cihaz alımlarını hızlıca tamamlayabiliyor” dedi.