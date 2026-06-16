Finans devinden sermaye hamlesi: ING bir haftada 44,6 milyon Euro’luk hisse geri alımı yaptı

Uluslararası finans sektörünün en önemli aktörlerinden biri olan ING, hisse senedi piyasalarında kendi paylarına yönelik yürüttüğü stratejik hamlelerine bir yenisini ekledi. Şirketin resmi verilerine göre, yürürlükte olan büyük ölçekli hisse geri alım programı kapsamında, haziran ayının ikinci haftasını kapsayan beş işlem gününde borsadan yoğun bir toplama gerçekleştirildi.

Haftalık seanslardaki fiyat hareketleri takip edilerek yapılan alımlarda, beş gün içinde tam 1 milyon 752 bin 747 adet hisse senedi piyasadan geri çağrıldı. Söz konusu işlemler sırasında borsa genelinde oluşan hisse başına ortalama maliyet ise 25,46 Euro oldu. Hafta boyunca süren bu planlı operasyonun şirketin kasasından çıkardığı toplam nakit hacmi 44,6 milyon Euro seviyesine ulaştı.

Milyar Euro'luk dev programın dörtte biri tamamlandı

Daha önce duyurulan ve toplam bütçe üst limiti 1 milyar Euro olarak belirlenen dev geri alım programı, bu son hamleyle birlikte çok daha güçlü bir ivme kazandı. Programın başlangıcından bu yana geçen süreçte, borsa genelinden toplamda 274,6 milyon Euro değerinde hisse geri satın alınmış durumda.

Bu veri, 1 milyar Euro hedefli büyük bütçenin yaklaşık yüzde 27,5'lik bölümünün başarıyla tamamlandığını gösteriyor. Şirketin kendi hisselerini bu denli kararlı bir şekilde toplaması, öz sermaye karlılığını artırmaya yönelik rasyonel bir adım olduğu gibi şirketin gelecekteki büyüme potansiyeline olan güveni de yansıtıyor.

Hissedar değeri ve pazar performansı destekleniyor

Finansal sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde hareket eden şirket, geri alınan bu hisseler sayesinde piyasadaki toplam dolaşım hacmini azaltıyor. Dolaşımdaki hisse sayısının azalması, şirketin borsa performansında doğrudan 'hisse başına düşen kazanç' oranının yukarı yönlü desteklenmesini sağlıyor. Bu durum, uzun vadeli yatırımcılar için cazibeyi korurken, şirketin öz kaynak verimliliğini de yukarı taşıyor.

Pazar koşullarının elverdiği ölçüde ve önceden planlanan takvime sadık kalınarak 1 milyar Euro’luk sınır dolana kadar alımların dalgalı periyotlarla devam etmesi öngörülüyor. Bu tür hamleler, özellikle makroekonomik belirsizliklerin sürdüğü dönemlerde şirket hisseleri için güçlü bir destek mekanizması oluşturarak taban fiyatı koruyor.