Finans devinden stratejik hamle: Bank7, Century Bank’ı bünyesine katıyor

Bank7, Century Financial’ın %71’ini 68 milyon dolara satın almak için anlaşma imzaladı. Mahkeme denetimindeki süreçle New Mexico pazarına genişleyen banka, bu hamleyle varlık gücünü 3,4 milyar dolara çıkaracak. İşlemin 2026'nın üçüncü çeyreğinde tamamlanması ve Century markasının korunması planlanıyor.

Oklahoma City merkezli banka holding şirketi Bank7, büyüme stratejisi kapsamında önemli bir satın alma hamlesine imza attığını duyurdu. Şirket, Santa Fe, New Mexico merkezli Century Financial Services Corporation’ın ihraç edilmiş hisselerinin yaklaşık yüzde 71’lik hâkim hissesini satın almak üzere bağlayıcı bir sözleşme imzaladı. ABD Arizona Bölge Mahkemesi'nde devam eden yasal süreç kapsamında, mahkemece atanan bir kayyum aracılığıyla gerçekleştirilen satışta, Bank7'ın 68 milyon dolarlık teklifi taban fiyatı belirlemiş oldu. Century Bank'in toplam mevduat tutarı ise 1,22 milyar dolar seviyesinde yer alıyor.

Sözleşme şartları gereği Bank7, işlem için 7,25 milyon dolarlık bir iyi niyet depozitosu ödedi. Teklifin başarısız olması ya da anlaşmanın feshedilmesi durumunda bankanın 2,04 milyon dolarlık bir ayrılma ücreti alma hakkı bulunuyor. İşlem, mahkeme denetimindeki açık artırma sürecine, olası daha yüksek tekliflere ve bankacılık düzenleme kurumlarının onayına tabi tutuluyor.

3,4 milyar dolarlık birleşik güç

Satın alma operasyonunun finansal ve operasyonel detayları, iki kurumun birleşmesiyle bölgede güçlü bir yapının doğacağını gösteriyor. Century Bank, 31 Mart 2026 itibarıyla 1,35 milyar dolar toplam varlığa, 1,22 milyar dolar toplam mevduata ve 826 milyon dolar brüt krediye sahip bulunuyor. İki bankanın birleşmesiyle birlikte grubun toplam varlık hacmi hızlı bir yükselişle 3,4 milyar dolara tırmanmış olacak.

Bununla birlikte pazar genişlemesi ve operasyonel süreklilik de en üst düzeyde sağlanacak. Şu anda Oklahoma, Teksas ve Kansas'ta toplam 12 şubesi bulunan Bank7, Century Bank'in New Mexico’daki 9 şubesi ve Teksas’taki 2 kredi üretim ofisi sayesinde Güneybatı pazarındaki coğrafi ayak izini genişletecek. Satın alma sonrasında yerel bağları korumak adına Century markası aynen muhafaza edilecek ve mevcut müşteri ilişkileri kesintisiz devam edecek.

Sermaye yönetimi ve stratejik pazar hamlesi

Bu hamle, bir bankanın birikmiş nakit gücünü ve fazla sermayesini sadece hisse geri alımı veya temettüyle sınırlamayıp, büyüme odaklı kullandığının net bir göstergesi olarak okunabilir. Bölgesel olarak komşu ve stratejik bir pazara bu ölçekte girmek, kurumun uzun vadeli yatırımcı değerini doğrudan yukarı taşımayı amaçlıyor.

İşlemin finansal danışmanlığını Keefe, Bruyette & Woods (KBW) üstlenirken, yasal süreçlerin takibini Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP yürütüyor. Herhangi bir pürüz çıkmaması durumunda, yasal onayların ardından devir işlemlerinin 2026 yılının üçüncü çeyreğinde resmen tamamlanması öngörülüyor.