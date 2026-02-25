Finans sektörü için kritik eşik: Yapay zeka ve bulutta yeni dönem

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Kredi Kayıt Bürosu (KKB) ev sahipliğinde düzenlenen Yapay Zeka ve Bulut Teknolojileri Çalıştayı, 13–15 Şubat tarihleri arasında finans sektörünün teknoloji ajandasını yeniden şekillendiren kritik bir platforma dönüştü.

Yaklaşık 30 bankanın 100’e yakın CIO ve üst düzey IT yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda; yapay zeka, bulut bilişim, veri merkezi altyapıları, güvenlik, yönetişim ve regülasyon başlıkları yalnızca teknik boyutuyla değil, sektörün yakın ve orta vadeli yatırım perspektifi çerçevesinde ele alındı.

Çalıştay sonunda, finans sektöründe yapay zeka kullanımının güvenli, ölçülebilir ve denetlenebilir bir çerçevede ilerlemesi için ortak bir yol haritası oluşturulması yönünde mutabakata varıldı.

Regülasyon ve inovasyon aynı zeminde buluşuyor

Yapay Zeka ve Bulut Teknolojileri Çalıştayı’nın açılışında konuşan BDDK Bilgi Sistemlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Aydın, yapay zeka ve bulut teknolojilerinin finansal sistem üzerindeki etkilerinin yalnızca teknik değil, aynı zamanda yönetişim, güven ve sürdürülebilirlik boyutlarıyla ele alınması gerektiğini vurguladı.

Bu doğrultuda yapay zeka ve bulut bilişim alanında yalnızca düzenleyici bir yaklaşımın olmayacağını ifade eden Dr. Aydın, destekleyici mekanizmalarla güveni tesis eden sürdürülebilir bir ekosistem oluşturulmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Yapay zeka için ortak test ve doğrulama dönemi başlıyor

Çalıştayın en dikkat çekici çıktılarından biri, KKB iş birliğiyle hayata geçirilmesi planlanan ve finans sektörüne özel tasarlanan “Yapay Zeka Güvenli Test ve Doğrulama Ortamı (Yapay Zeka Sandbox)” oldu.

Bu yapı ile bankalar ve finansal kuruluşlar, kullandıkları yapay zeka modellerini güvenilirlik, açıklanabilirlik, şeffaflık ve regülasyon uyumu kriterleriyle test edebilecek. Böylece yapay zeka uygulamalarının canlı ortama alınmadan önce denetlenebilir ve ölçülebilir bir çerçevede doğrulanması sağlanacak.

Dr. Mustafa Aydın konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Bu platform, yalnızca bir deneme ortamı değil; regülasyon ile inovasyonun birlikte şekillendiği bir güven altyapısı olacak. Kural koyucu rolümüzün ötesine geçerek uygulamanın içinde yer alacağız.”

Söz konusu yapının, özellikle yüksek maliyetli yapay zeka altyapılarına erişimde ölçek ekonomisi sağlayarak orta ve küçük ölçekli bankalar açısından rekabet eşitliğini güçlendirmesi bekleniyor.

Yüksek maliyetli yapay zeka altyapılarında ortak kullanım

Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Gökhan Şahin, Türk bankacılık sektörünün bilgi sistemleri altyapısı ve regülasyon uyumu açısından güçlü bir seviyede bulunduğunu belirterek, “Yapay zeka, veri merkezi yatırımları ve bulut stratejileri artık yalnızca teknik başlıklar değil, sektörümüzün dayanıklılığı ve geleceğe hazırlığı açısından stratejik konular haline gelmiştir” dedi.

Şahin, yapay zeka ve veri merkezi yatırımlarının önümüzdeki dönemde kritik öneme sahip olacağını vurgulayarak, özellikle küçük ve orta ölçekli bankalar açısından bu yatırımların önemli maliyetler doğurabildiğine dikkat çekti.

Ölçek ekonomisini gözeten, istişareye dayalı ve koordineli yaklaşımların hem maliyet yönetimi hem de sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Devam eden veri merkezi yatırımlarına da değinen Şahin, Kredi Kayıt Bürosu’nun stratejik odağında konumlandırdığı veri merkezinin 2026 yılında tamamlanmasının öngörüldüğünü ve bu altyapının yalnızca kurumsal değil, sektör genelinde kapasiteyi güçlendirebilecek bir zemin oluşturabileceğini söyledi.

Veri egemenliği konusunun da altını çizen Şahin, bu başlığın yalnızca bankacılık sektörü açısından değil, dijitalleşen ve yapay zeka uygulamalarını hayata geçiren tüm sektörler için stratejik bir önem taşıdığını belirtti.

Şahin, veri merkezi ve yapay zekâ altyapısına ilişkin konuların kamu otoriteleri ve sektör paydaşlarıyla birlikte, bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Şahin, toplantıda paylaşılan değerlendirme ve önerilerin, koordinasyon içinde somut ve ortak adımlara dönüşmesi için Kredi Kayıt Bürosu olarak üzerlerine düşen sorumlulukları memnuniyetle yerine getirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Kloudeks ile yapay zeka servislerine dakikalar içerisinde erişim

KKB’nin geliştirdiği kurumsal yapay zeka mimarisi, Agentic AI Framework ve yapay zeka üretim hattı yaklaşımı da ele alınan başlıklar arasında yer aldı. Akıllı asistanlar ve chatbot’ların yanında yapay zekanın gerçek iş problemlerini çözen, aksiyon alabilen Agentic AI kullanımlarının tüm dünyanın gündeminde olduğu vurgulandı.

Yüksek yatırım maliyetleri gerektiren GPU altyapılarının tekil kullanımı yerine, bu altyapıların gelişmiş yapay zeka servisleriyle sektörün kullanımına açılmasının, finans sektörü için verimlilik yaratacağı ifade edildi.

Bu kapsamda KKB’nin yerli ve güvenilir bulut ortamı Kloudeks’in sunduğu; “LLM as a service” (Kloudeks MIA), GPU sanallaştırma altyapıları, SaaS pazaryeri, uyarlanabilir chatbot, yapay zeka geliştirme ortamları ve güvenlik servislerinin ölçeklenebilir şekilde kullanıma hazır olduğu belirtildi.

Kurumların kendi başına aylar sürebilecek yapay zeka altyapı çalışmaları yerine Kloudeks altyapısı sayesinde yapay zeka servislerine dakikalar içerisinde erişerek önemli bir zaman ve maliyet tasarrufu edebileceklerinin altı çizildi.

Bu vizyon kapsamında; model geliştirilmesinden test aşamasına, canlıya geçişten sürekli izlemeye kadar tüm sürecin izlenebilir ve denetlenebilir şekilde yönetildiği ifade edildi. Ayrıca, Kloudeks AI Factory yaklaşımıyla, bankaların ölçeklenebilir yapay zeka servislerine erişiminin mümkün hale geldiği vurgulandı.

Yapay zeka yönetişiminde yeni regülasyonlar yolda

Etkinliğin önemli başlıklarından biri de yapay zeka ve bulut güvenliği oldu.

KKB tarafından; bilgi güvenliği yönetim sistemi, veri merkezi sertifikasyonları, bulut güvenliği standartları, yapay zeka güvenliği, izlenebilirlik, denetlenebilirlik ve post-quantum kriptografi gibi yeni nesil risk alanlarına yönelik yaklaşımlar aktarıldı.

BDDK Bilgi Sistemleri Uyum Daire Başkanlığı uzman ekipleri tarafından gerçekleştirilen sunumda; küresel çapta yapay zeka ve bulut düzenlemelerine ilişkin farklı yaklaşımlar değerlendirildi.

Sunumda, yapay zeka yönetişiminin ölçülebilir, denetlenebilir ve hesap verebilir olması gerektiği vurgulanırken; bankalarda yapay zeka komiteleri, algoritmik denetim ve risk bazlı regülasyon taslaklarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Sektörün teknoloji ajandası şekilleniyor

“Bankacılık Sektörünün Teknoloji Ajandası” başlıklı panelde 7 bankanın üst düzey IT yöneticisi bir araya geldi.

Panelde; yapay zeka ve bulut teknolojilerinin bankacılık operasyonlarına etkisi, veri merkezi dönüşümü, regülasyon uyumu ve sürdürülebilir teknoloji yatırımları sektör deneyimleri ışığında değerlendirildi.

Katılımcılar, önümüzdeki dönemde teknoloji yatırımlarının ortak altyapı modelleri, ölçek ekonomisi ve iş birliği temelli yaklaşımlar doğrultusunda şekilleneceği konusunda görüş birliğine vardı.