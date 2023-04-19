‘Finans sektöründe ilgi finteklere yöneliyor’

Sipay’in Kurucusu Nezih Sipahioğlu, Sipay’in verdiği hizmetlerle bankalarla rekabet içinde olmadığını söyleyerek, “Türkiye’de halihazırda oldukça iyi hizmet sunan çok sayıda banka var. Ana odağımız, bankaların verdiği hizmetlerle bizim sunabileceğimiz çözümleri birleştirip müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını tek bir noktadan karşılamak” değerlendirmesinde bulundu.

PYMNTS.com’a konuşan Sipahioğlu, işletmelerin sanal POS kullanırken çok sayıda bankayla muhatap olduğunu belirterek, bu durumun zaman aldığını ve kârlılıklarını etkileyebildiğini söyledi. “İşletmeler 15 farklı bankayla görüşmektense bize gelip, online ve offline ödemelerini hızlıca gerçekleştirebiliyor” diyen Sipahioğlu, finansal kurumlarla iş birliklerini güçlendirmeye öncelik verdiklerini söyledi.

Sipay’in ödeme ağ geçidi hizmetinin yanı sıra hayata geçirdiği dijital cüzdan çözümüyle mikro kredi başvurularını kolaylaştırdıklarını söyleyen Sipahioğlu, “Bu ürünümüz daha çok bir platform pazaryerine benziyor. İstediğiniz bankayı seçip buradan kredi başvurusunda bulunabilirsiniz” diye konuştu.

Sanal POS, dijital cüzdan ve şirketlerin sadakat programlarını müşterilerine kolaylıkla sağlayacak Walletgate gibi ürünleri hayata geçiren Sipay’in bu geniş ürün portföyüyle hem kurumlararası (B2B) hem doğrudan son kullanıcıya (B2C) hem de kurumdan son kullanıcıya (B2B2C) hitap ettiğini ifade eden Sipahioğlu, iş modellerinin çoklu ürün stratejisiyle çeşitlendiğini ve Türkiye’de bu çözümleri tek bir çatı altında toplayan tek şirket olduklarını kaydetti.

“Bankaların karşısında yer almıyoruz”

Söz konusu röportajda bankalar ve fintek kuruluşları arasında rekaberliğin önemine de değinen Sipahioğlu, “Bankaların karşısında yer almıyoruz. Sunduğumuz hizmetlerle bankaların müşteri sayılarını artırmalarına yardımcı oluyoruz” dedi. Türkiye ödeme hizmetleri pazarında yüzde 10 paya sahip olduklarını belirten Sipahioğlu, aylık işlem hacimlerinin 200 milyon dolar olduğunu kaydederek, Sipay’in sunduğu white-label hizmetler aracılığıyla 1 milyon kullanıcıya ve 100 bin Sipay marka müşterisine ulaştığını sözlerine ekledi.

Hedefte Birleşik Krallık ve Avrupa pazarları var

Sipay’in bir sonraki adımında ise Birleşik Krallık ve Avrupa pazarlarına açılmayı hedeflediğini belirten Sipahioğlu, “Yalnızca tek bir finansal sağlayıcıya bağlı bir klasik bir super app değil, birden çok bankanın entegre olduğu bir super app olacağız” diye konuştu.