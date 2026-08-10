Finansal dönüşüm sonrası ilk kritik adım atıldı! Angus Energy borçlarını erteliyor

Bu ödemeyle birlikte telif hakkı faizlerinden doğan belirli yükümlülüklerini tamamen kapatan şirket, en büyük alacaklısı konumundaki emtia devi Trafigura’ya olan kıdemli kredi borcuna da yaklaşık 2 milyon sterlinlik bir erken ödeme gerçekleştirdi. Son hamlenin ardından şirketin Trafigura’ya olan toplam borç bakiyesi 22,7 milyon sterlin seviyesine kadar geriledi.

Finansal yapı güçleniyor

Şirketin mali yönetiminden sorumlu üst düzey yöneticiler, atılan bu adımın borç azaltma takviminin ne kadar kararlı işlediğini gösterdiğini vurguluyor. Yeniden yapılanma stratejisinin ilk meyvelerini vermesiyle birlikte şirketin bilançosu nefes alırken, gelecekte elde edilecek serbest nakit akışının da öncelikli olarak Trafigura borçlarının tamamen tasfiye edilmesinde kullanılacağı ifade ediliyor.

Şirket yönetimi, bir yandan geçmiş mali yükümlülükleri eritirken diğer yandan operasyonel saha yatırımlarına ve üretim kapasitesini artırmaya odaklanıyor. Borç maliyetlerinin kademeli olarak düşürülmesi, şirketin piyasa değerini istikrara kavuşturmayı ve uzun vadeli büyüme hedeflerini güvence altına almayı amaçlıyor.