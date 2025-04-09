Finansal okuryazarlığı güçlendirecek iş birliği

Güler Yatırım Holding çatısı altında faaliyet gösteren sermaye piyasalarının öncü kuruluşlarından A1 Capital, yatırım dünyasına adım atmak veya mevcut bilgilerini geliştirmek isteyen yatırımcılar için Prof.Dr. Yusuf Kaderli’nin yıl boyunca İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere toplam 9 şehirde düzenleyeceği temel ve ileri düzey borsa eğitimlerine sponsor oldu.

Genç yatırımcılara fırsat

Finansal okuryazarlığı artırmayı ve bilinçli yatırım kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen program, borsaya yeni adım atacak bireylerden deneyimli yatırımcılara kadar geniş bir kitleye hitap ediyor. Yüz yüze gerçekleştirilecek eğitimlerde katılımcılar, piyasa dinamiklerini anlama ve analiz tekniklerini öğrenme fırsatı bulacak.

A1 Capital'in ana sponsorluğunda düzenlenen eğitim programı, finans ve ekonomiyle ilgilenen profesyonellerin yanı sıra üniversite öğrencileri ve genç yatırımcıları da hedefliyor. Kontenjanların sınırlı olduğu program için erken kayıt yaptıran katılımcılar özel avantajlardan da yararlanabilecek.

Kapsamlı eğitim içeriği

Temel düzey eğitimlerde borsa kavramları, temel analiz ve teknik analiz konuları ele alınırken, ileri düzey eğitimlerde Warren Buffet'ın önem verdiği finansal oranlar, Enflasyon muhasebesi ortamında şirket değerleme, Trade teknikleri, FAVÖK kavramı ve buna göre değerleme, indirgenmiş nakit akımları yöntemine göre değerleme ile temel ve ileri düzey VİOP eğitimi verilecek. Gerçek piyasa örnekleri ve uygulamalı çalışmalarla desteklenen program, katılımcıların stratejik yatırım becerileri kazanmalarını sağlayacak.