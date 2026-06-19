FinCraft: Orkesta, ödeme süreçlerinde yeni bir dönem başlatacak

FinCraft, geliştirdiği global ödeme orkestrasyonu platformu Orkesta’nın resmi lansmanını İstanbul’da düzenlenen etkinlikle gerçekleştirdi. Organizasyonda Orkesta’nın sunduğu yenilikçi yaklaşım ve FinCraft’ın büyüme stratejisi paylaşıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren FinCraft CEO’su Melih Büyükbayram, Orkesta’nın yalnızca yeni bir ürün değil, aynı zamanda şirketin küresel büyüme vizyonunun önemli bir kilometre taşı olduğunu belirterek, “İşletmelerin giderek karmaşıklaşan ödeme süreçlerini daha verimli, daha esnek ve daha yönetilebilir hale getirmek amacıyla geliştirdiğimiz Orkesta’nın, ödeme teknolojilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayacağına inanıyoruz” dedi.

“Hedefimiz ödeme karmaşasını ortadan kaldırmak”

FinCraft CPO’su Muharrem Duran, günümüzde şirketlerin farklı pazarlarda çok sayıda ödeme sağlayıcısıyla çalışmak zorunda kaldığına dikkat çekerek, “Orkesta’yı geliştirirken temel hedefimiz, bu karmaşıklığı ortadan kaldırarak işletmelere tüm ödeme operasyonlarını tek noktadan yönetebilecekleri güçlü ve ölçeklenebilir bir yapı sunmaktı. Bugün geldiğimiz noktada, müşterilerimizin büyüme hedeflerini destekleyen önemli bir teknoloji platformunu hayata geçirmiş bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Boyner’in Orkesta yolculuğu

Toplantının dikkat çeken oturumlarından biri de “Boyner’in Orkesta Yolculuğu” başlıklı konuşma oldu. Boyner Büyük Mağazacılık CTO’su Cihan Yıldız, “Perakende sektöründe müşteri deneyiminin en kritik temas noktalarından biri ödeme sürecidir. Bu nedenle ödeme altyapılarında esneklik, süreklilik ve yüksek performans büyük önem taşıyor. Orkesta ile yürüttüğümüz iş birliği, ödeme orkestrasyonu yaklaşımının büyük ölçekli organizasyonlarda yarattığı değeri somut şekilde ortaya koyuyor” dedi.