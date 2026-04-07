Fındık sektörünün acı kaybı: Sebahattin Arslantürk hayatını kaybetti

Bilgi birikimi, sektör tecrübesi ve bölge ekonomisine katkılarıyla saygın bir konuma sahip olan Sebahattin Arslantürk’ün vefatı başta Trabzon olmak üzere Doğu Karadeniz’de ve sektör çevrelerinde derin üzüntü yarattı.

Uzun yıllar Arslantürk Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Arslantürk, Doğu Karadeniz’in en büyük fındık ihracatçıları arasında yer aldı. Üretimden ihracata uzanan zincirde üstlendiği rol ve üreticilerle kurduğu güçlü bağ, onu sektörün referans isimlerinden biri haline getirdi.

Sektörel kurullarda aktif rol üstlendi

Trabzon Ticaret Borsası bünyesinde hem Meclis Başkanlığı hem de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunan Arslantürk, ayrıca Ulusal Fındık Konseyi (UFK) başkanlığı yaparak sektörel karar alma süreçlerinde etkin rol oynamıştı.

Görev yaptığı dönemlerde üretici ve ihracatçıların sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarıyla tanınan Arslantürk, fındık sektörünün kurumsallaşması ve ihracat kapasitesinin artırılmasına yönelik pek çok projeye öncülük etmişti.

Piyasaya ilişkin değerlendirmeleri ve öngörüleri, kamuoyunda ve sektör temsilcileri arasında yakından takip edilen Aslantürk’ün cenazesi yarın ((Nisan) Trabzon-Araklı Merkez Fatih Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Araklı-Ayvadere Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedilecek.