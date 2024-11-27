Fintech dünyası, Aktif Fintech Zirvesi’nde buluştu

Zirvede Açılış konuşmasını yapan Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan, 25 yıllık başarı hikayesine de vurgu yaparak, bu süre zarfında hem Türkiye’de hem de global arenada finansal teknolojilerde güçlü bir ekosistem inşaa ettiklerini belirtti. Konuşmasında fintechlerin finansal kapsayıcılığı artırmadaki rolüne ve “rekaberlik” anlayışının ekosisteme katkılarına dikkat çekti. Adaca, “Katlanarak artan yatırımlar ve dijitalleşmeye duyulan güvenle büyüyen bu ekosistemin, global düzeyde istikrarlı büyümesini sürdürebilmesi iş birliği odaklı yaklaşımlarla mümkün. ‘Rekaberlik’ anlayışı, ekosistemi büyütürken hepimiz için ‘kazan-kazan’ fırsatlar sunacak,” dedi.

“Bankalar 10 yıl içinde şimdiki halleriyle var olmayacak”

Ünlü fintech düşünürü ve yazar Chris Skinner da sahne aldığı zirvede geleceğe yönelik öngörülerde bulundu. Teknoloji ve iş birliğinin bankacılığın geleceğini yeniden tanımlayacağını ifade eden Chris Skinner, “Bankalar 10 yıl içinde şu anki halleriyle var olmayacak. Ancak bankacılık, yepyeni bir şekilde var olmaya devam edecek. Bankalar ile fintechlerin gerçekleştirdikleri iş birlikleri ve sundukları müşteri odaklı çözümler yükseliyor. Bu dönüşüm finans dünyası için bir tehdit değil, fırsatlarla birlikte geliyor. Teknoloji, insan merkezli bir anlaşıyla birleşiyor ve yarattığı ‘hiberkişiselleştirilmiş’ çözümlerle kapımızı çalıyor” dedi. Skinner zirve kapsamında büyük ilgi gören kitabı ‘İyilik için Dijital’i finans ve teknoloji profesyonelleri için imzaladı.

Bekir Ağırdır: Toplumun kaygıları, finansal davranışları etkiliyor

Zirvenin konuşmacılarından araştırmacı ve yazar Bekir Ağırdır toplumsal değişimin finansal dönüşüme etkilerini vurguladı. Finans sektörüne, araştırmaların ışığında mercek tutan Bekir Ağırdır, toplumsal psikolojideki kaygıların ve bireysel anlam arayışının finansal davranışları değiştirdiğini ifade etti. Ağırdır, “Özellikle orta yaşlı nüfusun artışı, oyunun kurallarını değişiyor. Bu değişim, finansal hizmetlerin bu gruba uygun olarak yeniden tasarlanmasını gerektiriyor. Teknolojik değişim ‘yaratıcı bir yıkım’ yaratırken, finans sektöründeki dönüşüm yeni fırsatlar sunuyor” dedi. Verilerin ancak doğru okunduğunda değer yarattığını dile getiren Ağırdır, “Finansal hizmetlerin müşteri karşısında daha anlamlı etki yaratması için müşteri davranışlarının derinlemesine anlaşılması gerekir” ifadesini kullandı.

Panellerde fintech dünyası masaya yatırıldı

Fintech dünyasının önde gelen isimlerinin sahne aldığı panelde gündemdeki konular, ekosistemin geleceği ve yenilikler masaya yatırıldı. Prof. Dr. Selim Yazıcı moderatörlüğünde gerçekleştirilen ve Iyzico Genel Müdürü Orkun Saitoğlu, Hepsipay Genel Müdürü Ozan Bayülgen ve Param Kurucusu ve CEO’su Emin Can Yılmaz’ın görüşlerini paylaştığı Dijital Ödeme Sistemlerinin Geleceği, Perakende ve e-ticarette yeni dönem panelinde; ödeme sistemlerinin rekabet ve iş birliğini birleştiren “rekaberlik” anlayışıyla nasıl şekillendiği ele alındı.

Günün ikinci paneli Demirhan Şener moderatörlüğünde gerçekleşirken, Trai Consulting direktörü Rokşan Kaspi, Trendbox Co-Founder’ı Ahmet Bilgen ile Invenia Teknoloji Danışmanlık Kurucusu İlker Altıntaş A’dan Z’ye Yapay Zeka Fintech Dünyasının Dönüşümü panelinde, yapay zekanın finansal süreçlerde verimlilik, hız ve yenilikçi hizmetler sunma yetkinliğini tartıştı.

Finansal Kapsayıcılığın Geleceği: Açık Bankacılık, Servis Bankacılığı ve Neobankalar başlıklı panel gazeteci Sefer Yüksel’in moderasyonunda yapılırken, KPMG Fintech ve Dijital Finans Lideri Sinem Cantürk, Platformxit Yönetici Ortağı Deniz Güven ve Aktif Ventures Genel Müdürü Yasemin Evsahibioğlu finansal hizmetlerin erişilebilirliğini artıran ve müşteri deneyimini dönüştüren yeni modelleri masaya yatırdı.

İskender Ada’nın modere ettiği Dijital Para ve Blockchain: Finans Sektörünü Yeniden Şekillendiren Teknolojiler panelinde de BTCTürk Ceo’su Salim Karaman, Blockchain girişimcisi Cemil Şinasi Türün ve Bilira Co-Founder’ı Sinan Koç merkeziyetsiz finans konusunu tartıştı.