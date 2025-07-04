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Fitch, Anadolu Sigorta’nın kredi notunu teyit etti

Fitch Ratings, Anadolu Sigorta’nın notunu “BB Durağan” ve ulusal notunu “AA+(tur) Durağan” olarak teyit etti.

Haber Merkezi
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Fitch, Anadolu Sigorta’nın kredi notunu teyit etti
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Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in 4 Temmuz 2025 tarihinde yayımladığı değerlendirme raporuna ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklamada bulundu.

Şirket tarafından yapılan duyuruda, Fitch’in Anadolu Sigorta'nın “Uluslararası Finansal Güçlülük Notu”nu “BB Durağan” olarak teyit ettiği belirtildi. Aynı raporda “Ulusal Finansal Güçlülük Notu” da “AA+(tur) Durağan” seviyesinde sabit tutuldu.

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