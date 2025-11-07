  1. Ekonomim
Fitch, Arçelik'in uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden kredi notlarını 'BB-'den 'B+'ya çekti.

Fitch, Arçelik'in kredi notunu indirdi
Fitch Ratings, Arçelik A.Ş.'nin uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden kredi notlarını 'BB-'den 'B+'ya indirdi. Not Görünümleri "Negatif" olarak belirlendi.

Şirketin kıdemli teminatsız tahvil notları da 'BB-'den 'B'ye düşürüldü. Geri kazanım notu 'RR4'ten 'RR5'e revize edildi.

Açıklamada, "Not indirimi, özellikle uluslararası piyasalardaki daha zayıf talebin, şirketin görünüme ilişkin değerlendirmemizde neden olduğu aşağı yönlü revizyonu yansıtıyor" denildi.

