Fitch, borçlarını eriten Ovintiv’in notunu ‘BBB’ seviyesine yükseltti

Uluslararası finansal piyasalarda gözler, enerji sektöründeki stratejik hamlelere çevrildi. Kredi derecelendirme devi Fitch Ratings, Kuzey Amerika'nın önde gelen bağımsız petrol ve doğal gaz üreticilerinden Ovintiv Inc. için olumlu bir değerlendirme yayımladı. Kuruluş, şirketin uzun vadeli ihraççı temerrüt notunu (IDR) bir basamak yukarı taşıyarak ‘BBB-‘den ‘BBB’ye yükselttiğini ilan etti. Finansal piyasalarda yatırım yapılabilir alt kademenin üzerine çıkan şirketin not görünümü ise ‘durağan’ olarak belirlendi.

Mali disiplin ve güçlü serbest nakit akışı etkili oldu

Fitch Ratings tarafından hazırlanan raporda, not artışının arkasındaki en büyük etkenin şirketin borç azaltma stratejisi olduğu vurgulandı. Şirketin yıl içinde gerçekleştirdiği borç ödemelerinin ardından finansal kaldıraç oranının 1.0x seviyesinde kalması bekleniyor. Ovintiv'in serbest nakit akışı üretme kapasitesindeki artış, borç vadelerini esnek yönetmesini sağlarken, şirketin 2030 yılına kadar herhangi bir tahvil itfası bulunmaması da elini güçlendiriyor.

Stratejik satın almalar portföyü güçlendirdi

Ovintiv, operasyonel verimliliği artırmak adına üretim ağını iki ana havzaya (Montney ve Permian) yoğunlaştırdı. Son dönemde tamamlanan 2,7 milyar dolarlık NuVista ve Paramount Montney varlık alımları, şirketin günlük üretim kapasitesine yüksek marjlı sıvı ve kondensat üretimi ekleyerek finansal dayanıklılığını artırdı. Fitch, Kanada'daki ağır petrol üretim artışına paralel olarak kondensat fiyatlarının güçlü kalmaya devam edeceğini ve bunun da Ovintiv’in karlılığını destekleyeceğini öngörüyor.