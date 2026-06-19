Fitch, Emlak Konut'un Sukuk ihracına BB- notu verdi
Fitch, Emlak Konut'un kıdemli teminatsız borçlanma aracına ilişkin notunu "BB-" olarak yayımladı.
Fitch Ratings, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin kıdemli teminatsız borçlanma aracına ilişkin notunu "BB-" olarak yayımlarken, toparlanma notunu "RR4" olarak belirledi.
Kuruluş ayrıca, Emlak Konut'un 650 milyon dolar tutarındaki kira sertifikası ihracına da "BB-" kıdemli teminatsız notu ve "RR4" toparlanma notu verdi. İhraç programı, Emlak Konut Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilecek.
Raporda ihraçtan elde edilecek gelirin genel kurumsal amaçlar, arsa alımları ve mevcut borçların yeniden finansmanında kullanılacağı bildirildi.