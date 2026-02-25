  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Fitch, Erdemir'in notunu teyit etti
Takip Et

Fitch, Erdemir'in notunu teyit etti

Fitch Ratings, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (Erdemir) kredi notunu teyit etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fitch, Erdemir'in notunu teyit etti
Takip Et

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’nin (Erdemir) kredi notunu teyit etti.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre Fitch Ratings, kurumsal derecelendirme kriterlerine ilişkin metodoloji değişikliği kapsamında yürüttüğü gözden geçirme sürecini tamamladı.

Bu kapsamda Erdemir’in uzun vadeli kredi notu “BB-” seviyesinde korunurken, not görünümü ise “durağan” olarak teyit edildi.

Açıklamada, söz konusu değerlendirmenin Fitch’in güncellenen kurumsal derecelendirme kriterleri doğrultusunda yapıldığı belirtildi.

Afyon Çimento’dan 600 milyon TL’lik temettü planıAfyon Çimento’dan 600 milyon TL’lik temettü planıBorsa Haberleri

 