Fitch, Erdemir'in notunu teyit etti
Fitch Ratings, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (Erdemir) kredi notunu teyit etti.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre Fitch Ratings, kurumsal derecelendirme kriterlerine ilişkin metodoloji değişikliği kapsamında yürüttüğü gözden geçirme sürecini tamamladı.
Bu kapsamda Erdemir’in uzun vadeli kredi notu “BB-” seviyesinde korunurken, not görünümü ise “durağan” olarak teyit edildi.
Açıklamada, söz konusu değerlendirmenin Fitch’in güncellenen kurumsal derecelendirme kriterleri doğrultusunda yapıldığı belirtildi.