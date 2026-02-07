Fitch, Ford Otosan'ın notlarını teyit etti

  1. Ekonomim
Fitch Ratings, gözden geçirme sonrası Ford Otosan’ın uzun vadeli kredi notunu ve görünümünü teyit etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Ford Otosan'ın kurumsal derecelendirme notlarını teyit etti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) şirketten yapılan açıklama şu şekilde oldu:

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, kurumsal derecelendirme kriterlerine ilişkin değerlendirme metodolojisindeki değişiklik nedeniyle yürüttüğü gözden geçirme çalışmasını tamamlamış ve Şirketimizin uzun vadeli kredi notunu BB+, görünümünü durağan olarak korumuştur. 

 