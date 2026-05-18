Fitch, Garanti BBVA'nın notlarını teyit etti

Kuruluş ayrıca Garanti BBVA'nın Finansal Güçlülük Notu'nu (Viability Rating - VR) da 'bb-' seviyesinde sürdürdü.

Fitch, bankanın kredi notlarının temel olarak finansal gücünden kaynaklandığını ve aynı zamanda hissedar desteği notuyla desteklendiğini belirtti. Durağan görünümün Türkiye'nin ülke not görünümüyle paralel olduğu ifade edildi.

Kuruluşa göre Garanti BBVA'nın 'bb-' seviyesindeki finansal güç notu; güçlü finansal göstergeleri, sağlam yurtiçi franchise yapısı ve rahat yabancı para likidite ile sermaye tamponlarını yansıtıyor. Fitch ayrıca bankanın faaliyetlerinin büyük ölçüde Türkiye'ye yoğunlaşmasının not üzerinde sınırlayıcı unsur olmaya devam ettiğini vurguladı.