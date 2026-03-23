Fitch, Migros'un notunu artırdı

Fitch'e göre, not artışı, şirketin güçlü kaldıraç yapısı, pozitif serbest nakit akışı marjlarını sürdürmesi ve artan kârlılığı ile desteklendi. Daha düşük enflasyon ortamı ve maliyet verimliliği adımları, iş gücü maliyetlerindeki baskıyı dengeleyerek kredi metriklerinin güçlenmesine katkı sağladı.

Fitch, Migros’un düşük finansal borçluluğu, sınırlı döviz borcu riski ve kira düzeltmeli kaldıraçta ılımlı seviyeleri de notu destekleyen unsurlar arasında gösterdi.

Değerlendirmede ayrıca şirketin parçalı yapıdaki Türkiye gıda perakende pazarındaki güçlü konumu ve rekabet baskılarına karşı dayanıklılık sağlayan değer odaklı iş modeli öne çıkarıldı. Artan pazar payı ile enflasyon yönetimindeki etkinlik de kredi profilini destekledi. Buna karşın, şirketin büyük ölçüde Türkiye’ye odaklı olması ve zayıf sayılabilecek yerel faaliyet ortamı not üzerinde sınırlayıcı faktörler olarak değerlendirildi.