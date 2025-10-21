Fitch, Sasa'nın kredi notunu düşürdü
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, SASA Polyester’in kredi notunu düşürdü.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 20 Ekim 2025 tarihinde yayımladığı raporda, SASA Polyester Sanayi A.Ş.'nin (SASA) uzun vadeli kredi notunu "B-"den "CCC"ye düşürdüğünü duyurdu.
Konuyla ilgili KAP açıklaması şöyle:
"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından 20 Ekim 2025 tarihinde yapılan duyuruda SASA Polyester Sanayi A.Ş.'nin (SASA) Uzun Vadeli Kredi Notu "B-"den "CCC" seviyesine düşürülmüştür."