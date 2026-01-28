Fitch, Takasbank’ın görünümünü pozitife yükseltti

  1. Ekonomim
Fitch Ratings, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin (Takasbank) görünümünü durağandan pozitife revize etti.

Fitch Ratings, bankanın Uzun Vadeli İhraççı Temerrüt Notlarını (IDR) ‘BB-’ seviyesinde ve Ulusal Uzun Vadeli Notunu ‘AAA(tur)’ olarak teyit etti. Takasbank’ın ‘bb-’ seviyesindeki Yaşayabilirlik Notu (VR) ise değişmedi.

Fitch'den yapılan açıklamada, söz konusu not aksiyonunun Türkiye’nin Uzun Vadeli IDR görünümünün durağandan pozitife çevrilmesini takiben alındığı belirtildi. Fitch, 23 Ocak 2026 tarihli değerlendirmesinde Türkiye’nin notunu ‘BB-’ seviyesinde teyit ederken görünümünü pozitife yükseltmişti.

