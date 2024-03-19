  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Fitch, 8 Türk şirketin notunu yükseltti
Takip Et

Fitch, 8 Türk şirketin notunu yükseltti

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu B+ seviyesine yükseltmesinin ardından, 8 Türk şirketin döviz cinsi kredi notlarını da yükseltti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fitch, 8 Türk şirketin notunu yükseltti
Takip Et

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 8 Türk şirketin döviz cinsi kredi notunu yükseltti.

Fitch’in sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, Arçelik AŞ, Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), Türk Telekom, Turkcell, Şişecam, Ülker notu yükseltilen Türk şirketler.

 