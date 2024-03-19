Fitch, 8 Türk şirketin notunu yükseltti
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu B+ seviyesine yükseltmesinin ardından, 8 Türk şirketin döviz cinsi kredi notlarını da yükseltti.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 8 Türk şirketin döviz cinsi kredi notunu yükseltti.
Fitch’in sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, Arçelik AŞ, Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), Türk Telekom, Turkcell, Şişecam, Ülker notu yükseltilen Türk şirketler.