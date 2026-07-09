Fitch, Türk Hava Yolları'nın notlarını teyit etti

Fitch Ratings, Türk Hava Yolları'nın (THY) uzun vadeli yabancı para ve yerel para cinsinden İhraççı Temerrüt Notunu (IDR) "BB" seviyesinde teyit etti. Not görünümü "Durağan" olarak korundu. Kuruluş ayrıca, Bosphorus Pass Through Certificates Series 2015-1A'nın A sınıfı tahvillerinin notunu "BB+" seviyesinde teyit etti.

Fitch, notun teyidinde THY'nin Orta Doğu'daki çatışmalara maruz kalma riskinin yönetilebilir olmasının etkili olduğunu belirtti. Kuruluşa göre şirketin kapasitesini farklı pazarlara yönlendirebilme esnekliği ve artan hava kargo ücretlerinden faydalanması bu riski destekliyor.

Bununla birlikte Fitch, THY'nin rakiplerine kıyasla daha düşük yakıt fiyatı koruma (hedging) oranına sahip olması nedeniyle yükselen yakıt maliyetlerinin kâr marjları üzerinde baskı oluşturmasını bekliyor.

Kuruluş, THY'nin FAVÖK öncesi kira giderlerini de içeren EBITDAR kaldıraç oranının 2026 yılında 4,8 kat seviyesine yükseleceğini ve bunun negatif not hassasiyeti eşiğini aşacağını öngördü.

Fitch, buna rağmen "Durağan" görünümün, 2027 yılında daha düşük yakıt maliyetleri varsayımıyla EBITDAR kaldıraç oranının yeniden not hassasiyeti seviyelerinin altına gerileyeceği beklentisini yansıttığını belirtti. Ancak kuruluş, bu iyileşme için hareket alanının sınırlı olduğunu ve kendi tahminlerinden sapma yaşanması halinde not üzerinde aşağı yönlü baskı oluşabileceğini vurguladı.