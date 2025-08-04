Fitch, Türk Telekom'un notunu yükseltti

Fitch Ratings, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin (Türk Telekom) Uzun Vadeli Yabancı Para Birimi İhraççı Temerrüt Notu'nu "BB-" olarak teyit etti; Uzun Vadeli Yerel Para Birimi İhraççı Temerrüt Notu'nu (IDR) ise "BB-" seviyesinden "BB"ye yükselttiğini açıkladı.

Her iki notun görünümü de 'Durağan' olarak belirlendi.

Türk Telekom'un Uzun Vadeli Yabancı Para Birimi IDR'si, Türkiye'nin "BB-" seviyesindeki "Ülke Tavanı" tarafından sınırlanmaya devam ederken, şirketin Bağımsız Kredi Profili (SCP) 'bb' olarak değerlendirildi.

Açıklamada, "Derecelendirmeler, mevcut imtiyaz anlaşmasının şartlarına ilişkin belirsizliği ve düşük kaldıraç oranına rağmen borç ile nakit akışı arasındaki döviz kuru uyumsuzluğunu yansıtmaktadır." denildi.

Ancak Fitch, Şirketin güçlü pazar konumunu, rasyonel pazar yapısını ve sağlam karlılığını, Türkiye'deki nispeten zayıf işletme ortamına karşı dengelediğini açıkladı.