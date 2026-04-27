Fitch, Turkcell'in kredi notu görünümünü değiştirdi
Fitch Ratings, Turkcell İletişim Hizmetleri'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notu görünümünü "Pozitif"ten "Durağan"a revize ederken, tüm kredi notlarını teyit etti.
Kuruluş, kararın Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notu görünümünün 10 Nisan 2026'da "Pozitif"ten "Durağan"a çekilmesinin ardından geldiğini belirtti. Fitch, Turkcell'in bağımsız kredi profilini (SCP) "bb" seviyesinde koruduğunu açıkladı.
Fitch, Turkcell'in Türkiye ekonomisine yüksek derecede bağlantılı nedeniyle şirketin uzun vadeli yabancı para kredi notunun Türkiye'nin ülke tavanı olan "BB-" seviyesinden etkilendiğini vurguladı. Görünüm revizyonunun, ülke tavanının egemen kredi notuyla paralel hareket etmesi halinde Turkcell'e yönelik gelecekteki not adımlarının da Türkiye'nin kredi notu değişimleriyle güçlü korelasyon göstereceği beklentisini yansıttığı ifade edildi.