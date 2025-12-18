Fitch, Vestel'in kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Vestel Elektronik'in uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsi IDR notlarını "B-" seviyesinden "CCC+"ya indirdi. Kuruluş, ayrıca Vestel'in kıdemli teminatsız tahvillerine ilişkin notları da "B-"den "CCC"ye çekti.

Geri kazanım notu ise "RR4"ten "RR5"e revize edildi. Fitch tarafından yapılan açıklamada, not indirimine gerekçe olarak şirketin beklentilerin altında kalan operasyonel performansı, sınırlı FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârlılık) yaratma kapasitesi, geciken ve daha yavaş gerçekleşmesi öngörülen toparlanma süreci, yüksek refinansman riskleri ve güçlü borçluluk seviyesi gösterildi.

Fitch, talep ve marjlarda yakın vadeli toparlanmaya ilişkin net kanıt olmadan Vestel'in borç refinansmanına devam etmekte ve iş modelini iyileştirmekte zorlanacağını da öngördü.

Vestel'in Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch yaptığı değerlendirme sonucunda "B-" olan Uzun Vadeli Yerel ve Yabancı Para Cinsinden kredi notunu "CCC+" olarak revize etmiştir. Şirketimiz tarafından ihraç edilen 2029 vadeli 500 milyon dolar tutarındaki kıdemli teminatsız tahvillerin derecelendirme notunu ise "B-"'den "CCC"'ye revize etmiştir."