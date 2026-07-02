Fitch, Vestel'in kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Vestel Elektronik'in kredi notlarında aşağı yönlü revizyona gitti.

Fitch, Vestel Elektronik'in uzun vadeli yerel para ve yabancı para cinsinden kredi notunu "CCC+" seviyesinden "CCC-" seviyesine düşürdü.

Fitch ayrıca, Vestel Elektronik tarafından ihraç edilen 2029 vadeli 500 milyon dolar tutarındaki kıdemli teminatsız tahvillerin kredi notunu da "CCC"den "CC" seviyesine indirdi.

Böylece şirketin hem uzun vadeli kredi notu hem de uluslararası tahvillerine ilişkin kredi değerlendirmesi aşağı yönlü revize edilmiş oldu.

Yeniden yapılandırma başvurusu yapmıştı

Vestel Elektronik ile Vestel Beyaz Eşya, 26 Haziran'da mevcut konsolide kredilerinin geri ödeme planı ve vade yapısını faaliyetlerden sağlanan nakit akışıyla uyumlu hale getirmek amacıyla Türk finans kuruluşlarına finansal yeniden yapılandırma başvurusunda bulunduklarını açıklamıştı.

Şirket, yeniden yapılandırma sürecine ilişkin içsel bilginin yatırımcı menfaatlerinin korunması amacıyla daha önce ertelendiğini de bildirmişti.