Fitch, Wayfair’in notunu yükseltti: Karlılık artışı güven verdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ev mobilyası e-ticaret platformu Wayfair'in Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notunu (IDR) 'B'den 'BB-' seviyesine yükseltti. Not görünümünü ise 'Durağan' olarak belirledi. Fitch analistleri, bu kararda şirketin operasyonel disiplini, maliyet yönetimindeki başarısı ve kârlılık oranlarındaki sürdürübilir artışın etkili olduğunu vurguladı.

Sektörel zorluklara rağmen büyüme

Ev mobilyası pazarındaki genel daralmaya ve tüketici harcamalarındaki yavaşlamaya rağmen Wayfair, operasyonel esnekliğiyle öne çıktı. Şirket, net gelirini artırarak pazar payı kazanmaya devam etti. Fitch, Wayfair'in lojistik ağındaki optimizasyonlar ve reklam harcamalarındaki verimlilik sayesinde rakiplerine karşı avantaj sağladığını belirtti.

Stoksuz model ve güçlü nakit akışı

Wayfair'in envanter tutmayan iş modeli, tedarik zinciri risklerini en aza indirerek brüt kar marjlarını destekledi. Düzeltilmiş FAVÖK (EBITDA) marjında kalıcı bir iyileşme yakalayan şirketin, önümüzdeki dönemde pozitif serbest nakit akışı (FCF) üretmeye devam etmesi bekleniyor. Fitch tahminlerine göre, şirketin güçlü nakit yaratma kapasitesi likidite profilini daha da sağlamlaştıracak.

Not artışının bir diğer önemli gerekçesi ise şirketin borçluluk oranlarındaki düşüş eğilimi oldu. Geçmiş dönemlerde yüksek seyreden borç kaldıracının (EBITDAR), karlılık artışıyla birlikte hızla gerilemesi öngörülüyor. Elinde güçlü bir nakit rezervi bulunduran Wayfair, bu sayede önümüzdeki yıllarda vadesi gelecek olan tahvillerini rahatça refinanse etme esnekliğine kavuştu.