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Fitch'ten Akbank'a not teyidi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Akbank'ın uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden kredi notunu BB- seviyesinde teyit ederken, not görünümünü durağan olarak korudu.

Haber Merkezi
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Fitch'ten Akbank'a not teyidi
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Akbank'ın uzun vadeli yabancı para ve yerel para cinsinden kredi notunu BB- seviyesinde teyit etti.

Kuruluş, bankanın kredi notuna ilişkin görünümün ise durağan olduğunu açıkladı.

 Fitch'in kararıyla birlikte Akbank'ın uzun vadeli kredi notunda ve görünümünde herhangi bir değişikliğe gidilmedi. 