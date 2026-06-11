Fitch'ten Akbank'a not teyidi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Akbank'ın uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden kredi notunu BB- seviyesinde teyit ederken, not görünümünü durağan olarak korudu.
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Akbank'ın uzun vadeli yabancı para ve yerel para cinsinden kredi notunu BB- seviyesinde teyit etti.
Kuruluş, bankanın kredi notuna ilişkin görünümün ise durağan olduğunu açıkladı.
Fitch'in kararıyla birlikte Akbank'ın uzun vadeli kredi notunda ve görünümünde herhangi bir değişikliğe gidilmedi.