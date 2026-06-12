Fitch'ten VakıfBank için not teyidi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, VakıfBank'ın uzun vadeli yabancı para ve yerel para cinsinden kredi notlarını BB- seviyesinde teyit etti.

Kuruluş, bankanın kredi notuna ilişkin görünümün ise stabil olarak devam ettiğini açıkladı.

Fitch'in son değerlendirmesiyle birlikte VakıfBank'ın uzun vadeli kredi notu ve görünümünde herhangi bir değişikliğe gidilmedi.