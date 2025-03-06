  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. FLO GROUP, çalışanına sunduğu deneyimi “Great Place to Work Sertifikası” ile taçlandırdı
Takip Et

FLO GROUP, çalışanına sunduğu deneyimi “Great Place to Work Sertifikası” ile taçlandırdı

FLO GROUP, iş yeri kültürü ve çalışan deneyimi konusunda global otorite olarak kabul edilen-Great Place ToWork Enstitüsü'nün gerçekleştirdiği analizler ile “Harika- İş Yeri" kriterlerini sağlayarak Great Place ToWork Sertifikası’nı almaya hak kazandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
FLO GROUP, çalışanına sunduğu deneyimi “Great Place to Work Sertifikası” ile taçlandırdı
Takip Et

Ayakkabı sektörünün öncüsü FLO GROUP, 170’ten fazla ülkede iş yeri kültürü ve çalışan deneyimi konusunda global otorite olarak kabul edilenGreat Place To Work tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda“Great Place To WorkSertifikası” almaya hak kazandı.Çalışanların çalıştıkları iş yeri kültürü içerisindekideneyimlerinin objektif bir şekildedeğerlendirildiği bu prestijli sertifikayla, FLO GROUP,insan odaklı yaklaşımını ve güçlü kurum kültürünü bir kez daha kanıtladı.

'İyiden Mükemmele FLO GROUP' gelişim yolculuğumuzda büyük bir adım attık

FLO GROUP olarak, daha mutlu bir çalışma ortamı yaratmayı amaçladıklarını belirtenFLO GROUP CEO’su Yenal Gökyıldırım şunları söyledi:

“Ayakkabının yolculuğunu A’dan Z’ye sahiplenen bir şirket olarak doğrudan 15 bin, dolaylı olarak 70 bin kişilik bir istihdama olanak sağlıyoruz. Böylesine büyük ve güçlü bir ekosistemdeher adımımızda “merkezimiz insan” değerimizden yola çıkarak çalışma arkadaşlarımızın refahı, esenliği, kişisel ve mesleki gelişimini her zaman destekliyoruz.Bu doğrultuda geçtiğimiz yıl başlattığımız ‘İyiden Mükemmele FLO GROUP’ gelişim yolculuğumuza hız kesmeden devam ettik. Kurum kültürümüzü güçlendiren bir dizi proje hayata geçirdik. Güven, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu gibi değerler üzerine inşa ettiğimiz bu projelerle, çalışma arkadaşlarımızın kendilerini ifade edebileceği, süreçlere katkı sağlayabileceği platformlar oluşturduk.Bu anlamda, çalışma arkadaşlarımızla kurduğumuz güçlü bağ ve etkileşimler sayesinde, kolektifhedefler için takım ruhumuzu pekiştirdik. Kurum kültürümüzü güçlendirme yolculuğumuzda attığımız değerli adımlar sayesinde bugün, Great PlaceTo Work Sertifikası’nı almaya hak kazandığımız için gururluyuz. Çalışan bağlılığı, iş yeri kültürü ve kurum içi güven unsurlarını temel alan “Great Place To Work”–“Harika - İş YeriSertifikası” almamızda emeği geçen tüm ekiplerimize, tüm çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ederim.Pek çok konuda olduğu gibi en iyi iş yeri deneyimi sunma konusunda da sektörümüze ilham verecek uygulamalarımızla,çalışma arkadaşlarımızın güven duygusunu ve aidiyetini pekiştirerek, kurum kültürümüzü güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

İhracatta gerileme tedirginliği, kredilerde iyileşme umudu varİhracatta gerileme tedirginliği, kredilerde iyileşme umudu varŞehirler
Dondurulmuş patates üreticisi Atakey, 2024 yılını güçlü üretim ve satış büyümesiyle tamamladıDondurulmuş patates üreticisi Atakey, 2024 yılını güçlü üretim ve satış büyümesiyle tamamladıŞirket Haberleri
Wellbees’ten Kadınların Esenlik Haritası: Dünyanın her yerinde dertler benzerWellbees’ten Kadınların Esenlik Haritası: Dünyanın her yerinde dertler benzerŞirket Haberleri
Teknoloji dünyasında kadın gücü İşNet yönetimde %55 kadın oranına sahip!Teknoloji dünyasında kadın gücü İşNet yönetimde %55 kadın oranına sahip!Şirket Haberleri

 

 

 

Şirket Haberleri
Tchibo Türkiye'de üst düzey atama
Tchibo Türkiye'de üst düzey atama
İstanbul Cevahir’den Dünya Kadınlar Günü vurgusu
İstanbul Cevahir’den Dünya Kadınlar Günü vurgusu
Ankara Hasanoğlan'da kurduğu tesisle 15 bin dolarlık ithal mobilyaya kafa tutuyor
Ankara Hasanoğlan'da kurduğu tesisle 15 bin dolarlık ithal mobilyaya kafa tutuyor
Worldline, piyasaya sunduğu yeni Android YazarkasaPOS ile ürün portföyünü genişletiyor
Worldline, piyasaya sunduğu yeni Android YazarkasaPOS ile ürün portföyünü genişletiyor
Çorap devi iflas etti! Mahkemeden resmi karar çıktı
Çorap devi iflas etti! Mahkemeden resmi karar çıktı
Starway World Best Hotels ödülleri sahiplerini buldu
Starway World Best Hotels ödülleri sahiplerini buldu