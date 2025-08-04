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FLO GROUP’ta üst düzey atama! Erkan Bayrak genel müdür yardımcılığı görevine atandı

FLO GROUP, uluslararası mağazacılık ve satış alanlarında uzmanlığıyla öne çıkan Erkan Bayrak'ı, Yurt Dışı Satış Operasyonları Genel Müdür Yardımcılığı görevine atadı.

Haber Merkezi
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FLO GROUP’ta üst düzey atama! Erkan Bayrak genel müdür yardımcılığı görevine atandı
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FLO GROUP, uluslararası operasyonlarını daha etkili ve verimli yönetmek için önemli bir adım attı. Sektörün deneyimli isimlerinden Erkan Bayrak, Yurt Dışı Satış Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

FLO GROUP’un yurt dışı operasyonlarını yöneterek şirket strateji ve hedeflerine paralel olarak satış hacmini ve verimliliğini artıracak stratejiler geliştirecek olan Erkan Bayrak, yeni görevinde satış, hizmet, rakip ve sektör analizleri gerçekleştirerek, yurt dışı büyüme için gerekli aksiyonları belirleyecek.

Bayrak ayrıca FLO GROUP markalarının penetrasyonunu yaygınlaştırarak mağaza açılışlarında gerekli operasyonel süreçleri ve iş planlarını yönetecek. Bununla birlikte yurt dışı toptan satış operasyonları, satış ekibinin verimliliği ve satış alanındaki yeni trendleri de takip ederek şirket stratejilerine entegre edecek.

Erkan Bayrak kimdir? 

Erkan Bayrak, Gazi Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi bölümünden mezun olduktan sonra kariyerine LC Waikiki’de başladı. LC Waikiki’nin yurt dışı açılımında görev alan Bayrak, operasyonların kurulması ve farklı ülkelerde yaygınlaştırılmasında önemli sorumluluklar üstlendi. Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika’da birçok ülkede görev yaptıktan sonra Global Franchise Operasyonları Direktörü olarak 35’i aşkın ülkede 180’den fazla mağazayı ve 25’ten fazla franchise ortağını yönetti. 2002 yılından bu yana perakende sektöründe farklı pozisyonlarda görev alan Bayrak, uluslararası perakende operasyonlarında da önemli sorumluluklar üstlendi. Farklı ülkelerdeki mağazaların yönetimi ve franchise ortaklarıyla iş birliği konularında bugüne kadar başarılı projelere imza attı.

 

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