FLO yeni reklam filmi: Stil Ayakta Başlar

FLO, "Stil Ayakta Başlar" reklam filmini yayınladı. Geleneksel moda algısına meydan okuyan bu kampanya, ayakkabının stilin sadece bir tamamlayıcısı değil, tam aksine başlangıç noktası olduğunu vurguluyor. Yıllardır alışılmış olan “Kıyafetinin altına ne giyeceksin?” sorusunu tersine çeviren FLO, “Stil ayakta başlar, tarzın onu tamamlar. Şimdi sen de stilini ayakta başlat, kendi kurallarını yaz” diyerek herkesi kendi tarzını yaratmaya davet ediyor.

Modern, dinamik ve yenilikçi bir görsel anlatımla hazırlanan reklam filminde farklı stilleri ve karakterleri bir araya getirerek sınırları yeniden tanımlanıyor. Ezberbozan bakış açısıyla ayakkabıların stilin temel taşı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Reklam filminin yönetmeni Hami Özkan

TBWA İstanbul imzası taşıyan reklam filminin yönetmen koltuğunda Hami Özkan oturuyor. FLO’nun “Stil Ayakta Başlar” reklam filmi dijital platformlarda ve televizyon kanallarında izleyicilerle buluşuyor.