Flokser, Avrupa ordularına tedarikçi oldu

Deniz BİLGEN/İSTANBUL

Flokser, Avrupa standartlarına uygun, dayanıklı ve güvenli Creanate 66-A / Creapol NT-801-B / Creacat NT-500-C ürünleriyle milyonlarca askerin ayak sağlığını koruyacak. ISO 846 (A) üretim standardıyla antifungal ve antibakteriyel özelliklere sahip hammaddeden üretilen ürünlerde herhangi bir mantar/bakteri oluşmuyor ve çoğalmasının önüne geçiliyor.

“Teknik şartnamelere uygun üretim yapıyoruz”

Yerli mühendislerle geliştirdiği inovatif kimya teknolojileri geliştirdikleri bilgisini veren Flokser Kimya Genel Müdürü Ekin Tükek; “Çevreci, sağlıklı, daha konforlu ve daha güvenli hammadde geliştirmeye çalışıyoruz. 20 yıllık serüvenimizde Avrupa ordularına hammadde tedarik edecek konuma ulaşmamıza katkı sağlayan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bugün Avrupa ordularının ayakkabı ve terlik sistemlerinin önemli bir tedarikçisi olduk.

Ürünlerimiz Avrupa ordularının gerektirdiği standart ve teknik şartnamelerinde belirtilen SATRA TM 144 kaymazlık standardını sağlarken, askeri uygulamalar için antimikrobiyal ve antifungal özelliklere de sahip. Geliştirdiğimiz formülle, uluslararası askeri şartnamelere uygun, yüksek standartlarda polimer sistemler üretiyoruz. Askeri kullanım performansı kriterleri için özel üretilen ürünlerimiz; kullanıcılarının konforlu, güvenli ve sağlıklı adımlar atmalarını sağlayacak” dedi.