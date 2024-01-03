Flokser Tekstil’den eğitime kütüphane ve laboratuvar desteği

Flokser Tekstil, eğitime verdiği desteklerine bir yenisi ekledi. İstanbul Arnavutköy’de bulunan ve bilim insanı Aziz Sancar’ın adını taşıyan Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Flokser Tekstil’in desteği ile tam donanımlı bir kütüphane ve kimya laboratuvarına kavuştu. Yapımı devam eden kimya laboratuvarın yıl içinde faaliyete geçmesi planlanıyor.

“Eğitime destek vermeyi sürdüreceğiz”

Açılış töreninde konuşan Flokser Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Rasim Tükek, “Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimine vermiş olduğumuz desteğin yanı sıra, sosyal sorumluluk projeleri ile birçok okulumuza ve öğrencimize destek olmaya devam ediyoruz. Yönetiminde yer aldığım HASİAD, bölgemizdeki okullarımıza yönelik birçok çalışma gerçekleştiriyor. Biz de Hadımköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Flokser Tekstil Kütüphanesi ve Kimya Laboratuvarını açtığımız Aziz Sancar Çok Programlı Anadolu Lisesi’ni imkanlarımız doğrultusunda desteklemeyi sürdürüyoruz. Ulu Önder Atatürk’ün ‘Her fabrika bir kaledir’ sözünden yola çıkarak, sanayimizi güçlendirmeye ve mesleki liselerimizde yetişen öğrencilerimize sağlayacağım staj ve iş imkanları ile ilerlemeye gayret edeceğiz.” dedi.

Mesleki eğitim çok önemli

Mili Eğitim Bakanlığı’nın eğitime, özellikle mesleki eğitime büyük önem verdiğini kaydeden İl Milli eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentürk ise şunları kaydetti: “Özel sektörümüzün, sanayi odalarımızın ve paydaşlarımızın mevcut teknolojiyi ve imkanları öğrencilerimizle buluşturması, tecrübe paylaşımı sağlaması büyük önem arz ediyor. Reel dünyada okuyabildiğimiz ölçüde başarı elde edebiliriz. Arnavutköy bölgemizin parlayan yıldızı. Aziz Sancar gibi ülkemizin çok önemli bir değerinin ismini taşıyan okulumuz inşallah bu bölgede güneş gibi yükselecektir.”