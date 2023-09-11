FMV Işık Okulları, beşinci yerleşkesini Florya’da açtı

FMV Işık Okulları, Cumhuriyetin 100. yılında Florya Yerleşkesi'ni ilk öğrencileriyle açtı.

Yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde gerçekleştirilen açılış törenine FMV Yönetim Kurulu Başkanı Av. A. Akın Süel, Yönetim Kurulu Üyeleri, Onur Kurulu Üyeleri; FMV Işık Okulları yöneticileri ile çok sayıda öğretmen, öğrenci ve veli katıldı.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu da açılış törenine katılan isimler arasındaydı. Bülent Kerimoğlu 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı için başarı dileklerini paylaştı.

“İşimiz eğitim, ilkemiz önce iyi insan yetiştirmek”

Törende konuşma yapan FMV Yönetim Kurulu Başkanı Av. A. Akın Süel “Cumhuriyetimizi kuran ve Okullarımıza IŞIK ismini bizzat veren Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ ü saygıyla anıyorum. O’na olan şükran borcumuzu yerine getirmek ve O’nun kurduğu Cumhuriyetimize olan inancımızı ve desteğimizi göstermek için Cumhuriyetimizin 100. Yılı’na armağan olarak Florya Işık Okulları Yerleşkemizi açıyoruz” diyerek sözlerine başladı.

Süel şöyle konuştu: “137 yıldır “sadece” eğitim veren , kar amacı gütmeyen, gerçek bir vakıf olan Feyziye Mektepleri Vakfı olarak, her zaman tek işimiz ve odağımız eğitim, eğitim felsefemiz ise “önce iyi insan yetiştirmek” oldu. İlk yerleşkemizi Nişantaşı’nda açtık. Ardından Ayazağa, Erenköy ve Ispartakule yerleşkelerini ülkemize kazandırdık. Ayrıca IŞIK Üniversitemiz de Şile ve Ayazağa yerleşkelerinde eğitim faaliyetlerine başarı ile devam etmektedir. 7 bin metrekare arsa üzerinde 23 bin metrekare kapalı alanı olan, en son deprem yönetmeliklerine uygun, içinde modern laboratuvarları, teknolojik ekipmanlarla donatılmış derslikleri, kapalı spor salonu, konferans salonu, kapalı yüzme havuzu, kütüphanesi ve en önemlisi yetişmiş, donanımlı öğretmen kadrosu ile Işık Okulları Florya Yerleşkemizi ülkemizin hizmetine açıyoruz."

Müge Yalım Alpan ise konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Sürekli gelişim hedefini temel alan FMV Işık Okullarının bu yeni yerleşkesi, genç zihinlerin geleceğin liderleri olarak yetişmelerine imkanlar sunacak, yenilikçi eğitim programlarımız ile öğrencilerimiz, bugüne ve geleceğe hazır bireyler olarak yetiştirirken aynı zamanda dijital yetkinliklere hakim, sorumluluklarının farkında dünya vatandaşları olmayı da öğrenecekler. FMV Işık Okulları, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında da ülkemize ve dünyaya “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” nesiller kazandırmaya devam edecektir”