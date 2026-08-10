Folkart Terra’da yaşam başladı

Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul geliştirme şirketlerinden Folkart tarafından Çeşme’de hayata geçirilen Folkart Terra, sakinlerini ağırlamaya başladı.

Toplam 56 bin metrekarelik alan üzerinde yükselen projede 77 villa ile farklı tiplerde 46 residence daireler yer alıyor. Folkart Terra’da butik bir çarşı da bulunuyor. Folkart’ın “Hayat buna değer” vizyonuyla geliştirilen Folkart Terra; Alaçatı’nın enerjisine, Ilıca’nın sahiline ve Ege’nin doğal yaşam ritmine çok yakın konumuyla Çeşme’yi yalnızca yaz aylarında değil, yılın dört mevsiminde yaşamak isteyenlere sesleniyor.

Folkart Terra’da düzenlenen etkinliklerde Folkart sakinleri biraraya geliyor. Çeşme’nin serin akşamlarında gerçekleşen butik etkinliklerde davetliler keyifli vakit geçiriyor.

Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Folkart Terra’nın şirketin Çeşme’de hayata geçirdiği yedinci projesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Çeşme, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, kültürü, gastronomisi ve yaşam kalitesiyle de Türkiye’nin en özgün coğrafyalarından biri. Folkart olarak bu benzersiz dokunun ruhuna saygı duyan, bulunduğu çevreyle uyum içinde yaşayan projeler geliştirmeyi önemsiyoruz. Folkart Paşalimanı, Folkart Hills, Folkart Blu, Folkart Boyalık, Folkart Ilıca ve Folkart Ardıç projelerimizin ardından hayata geçirdiğimiz Terra da bu yaklaşımın yeni bir halkası.

Modern mimariyi Ege’nin doğal dokusuyla buluşturan, dört mevsim yaşama olanak tanıyan nitelikli bir yaşam alanı oluşturmayı hedefledik. Folkart Terra’da yaşamın başlaması bizim için ayrı bir mutluluk ve gurur kaynağı.”

EGE MİMARİSİNE TABANLIOĞLU YORUMU

Alaçatı ve Ilıca’ya birkaç dakika mesafede konumlanan Folkart Terra’nın mimari projesi, ulusal ve uluslararası ölçekte önemli projelere imza atan Tabanlıoğlu Architects tarafından hazırlandı. Projede modern mimarinin yalın ve zarif çizgileri, yerel Ege mimarisinin doğal dokusuyla bir araya getirildi. Doğal taş cepheler, geniş peyzaj alanları, yerel bitki örtüsü ve özenle kurgulanan açık alanlar, yapılarla çevre arasında bütüncül bir ilişki kuruyor. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak da başarılı çalışması nedeniyle Tabanlıoğlu Architects’e teşekkür etti.

İSTER VİLLA İSTER RESİDENCE

Folkart Terra’da 3+1 dubleks, 4+1 dubleks ve 4+1 geniş dubleks villa seçenekleri bulunuyor. 485 ile 585 metrekare arasında değişen parseller üzerinde konumlanan villalar; geniş salonları, terasları, ebeveyn banyoları ve giyinme alanlarıyla tasarlandı.

Projede villaların yanı sıra farklı ihtiyaçlara ve yaşam biçimlerine yönelik residence daire seçenekleri de yer alıyor. Çeşme keyfini dairesinde yaşamak isteyenler için 1+1, 2+1, 3+1 seçeneklerinin yanında, 2+1 Dubleks ve 3+1 Dubleks alternatifleri de bulunuyor.

ORTAK ALANLAR SOSYAL YAŞAMI DESTEKLİYOR

Folkart Terra’da her yaş grubuna yönelik spor, dinlenme ve sosyalleşme alanları öne çıkıyor. Projede açık yüzme havuzu ve çocuk havuzunun yanı sıra güvenli çocuk oyun alanları, yürüyüş parkurları, padel ve basketbol sahaları, oturma ve etkinlik alanlarıyla modern ve huzur dolu bir yaşam sunuyor. Market, restoran ve kafe gibi ticari alanlarla günlük ihtiyaçların proje içinde karşılanması ve sakinlere farklı sosyalleşme seçenekleri sunulması hedefleniyor. Her villa ve residence için özel otopark alanları dikkat çekiyor.

VİLLA VE RESİDENCE SATIŞI DEVAM EDİYOR

Yaşamın başladığı Folkart Terra’da villa ve residence satışı sürüyor. Projede, farklı ihtiyaçlara göre hazırlanabilen ödeme planları sunuluyor. Satış seçenekleri arasında peşin ödemelerde indirim, banka kredisi kullanma imkânı, peşinatsız 12 ay vade farksız firma taksiti, yüzde 35 peşin ödeme ile 15 ay vade farksız firma taksiti bulunuyor. Ayrıca, yüzde 25 veya yüzde 20 peşin ödemelerde de çeşitli seçeneklerle vade farksız taksit imkanı sunuluyor.

Folkart Terra, “Çeşme’yi Dört Mevsim Yaşayın” yaklaşımıyla Ege’nin doğal yaşamını, çağdaş mimariyi ve Folkart kalitesini aynı yaşam alanında buluşturuyor.

Folkart Terra için detaylı bilgiye bu adresten ulaşabilirsiniz...