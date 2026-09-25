Fon soruşturmasında Özata Denizcilik’in iki yöneticisine tutuklama

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

Fon soruşturması kapsamında Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gökhan Ataseven hakkında tutuklama kararı verildi.

Özata Denizcilik tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 25 Eylül 2026 tarihinde ilgili Sulh Ceza Hâkimliği tarafından her iki yönetici hakkında tutuklama tedbiri uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Karara itiraz edilecek

Şirket, söz konusu kararın devam eden soruşturma kapsamında verilen bir koruma tedbiri olduğunu ve kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü niteliği taşımadığını belirtti.

Özata Denizcilik, karara karşı ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli hukuki başvuru yollarına müracaat edileceğini bildirdi.

Açıklamada, şirketin mevcut yönetim ve organizasyon yapısı içerisinde üretim ve ticari faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğü ifade edildi.

Şirket, sürecin açıklama tarihi itibarıyla devam eden projelerin, üretim faaliyetlerinin ve ticari operasyonların yürütülmesine engel teşkil eden bir etkisinin bulunmadığını kaydetti.