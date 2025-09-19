Fonerıa Portföy, faaliyetlerine artık One Portföy adıyla devam ediyor

Sermaye piyasalarının yenilikçi oyuncularından Foneria Portföy Yönetimi A.Ş., kurumsal kimliğini sadeleştirme hedefi doğrultusunda "ONE Portföy Yönetimi A.Ş." adıyla faaliyet göstermeye başladı.

Güçlü yatırımcı tabanı oluşturacak

Yeni marka ismi olan "ONE Portföy", yatırımcılarıyla birlikte güçlü olma vizyonunu yansıtırken, aynı zamanda yatırımcılar için “tek ve güvenilir adres” olma hedefini simgeliyor. Fon çeşitliliği ve teknoloji odaklı çözümleriyle sektördeki farklılaşmasını artırmayı amaçlayan ONE Portföy, yatırımcılarını aynı çatı altında buluşturarak güçlü bir yatırımcı tabanı oluşturmayı hedefliyor.

“Marka yolculuğumuzu global vizyona uygun sürdürüyoruz”

Şirket, yurtiçi ve yurtdışı sermaye piyasası araçlarında güvenilir portföy yönetimi çözümleri sunmayı sürdürecek.

“Bu gelişmeyi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Foneria markası ile başladığımız yolculuğumuzu, ONE Portföy, adıyla global vizyona uygun bir şekilde sürdürüyoruz.” diyen ONE Portföy Genel Müdürü Kubilay Özalp, “ONE bizim için bütünlük ve güven anlamına geliyor.” şeklinde açıklamada bulundu.

“Şeffaflığı tek bir çatı altında sunacağız"

Finans ve yatırım alanında New York Baruch College’da MBA eğitimini tamamlayan, bankacılık ve portföy yönetimi sektörlerinde 30 yılı aşkın üst düzey yöneticilik deneyimine sahip olan Özalp sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yatırımcılarımızın portföy yönetiminde “ilk ve tek” tercihi olmak, güveni ve şeffaflığı tek bir çatı altında sunmak önceliğimiz. Birlikten aldığımız güçle en iyi çözümleri üretmeye devam edeceğiz.”