Fonet Bilgi, 198 milyon TL'lik sağlık ihalesini kazandı
Fonet Bilgi, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 36 aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) hizmet alımı ihalesini 198,5 milyon TL bedelle kazandı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş., Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 36 aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı ihalesini kazandığını duyurdu.
İhalenin toplam bedeli 198,5 milyon TL olarak açıklandı.
Şirket, yasal itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından sözleşme imzalama aşamasına geçileceğini bildirdi.