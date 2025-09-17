  1. Ekonomim
Fonmap, Turkcell Yeni Teknolojiler GSYF, Tera GSYO ve RePie Portföy’ün katıldığı tohum yatırım turunda 3 milyon dolar yatırım aldı.

Fonmap, 3 milyon dolar tohum yatırım aldı
Fonmap, tohum yatırım turunu başarıyla tamamladı. Turkcell Yeni Teknolojiler GSYF, Tera GSYO ve RePie Portföy’ün katılımıyla gerçekleşen yatırım turunda Fonmap, 3 milyon dolar yatırım aldı.

Fonmap, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onaylı girişim sermayesi yatırım fonları (GSYF) ve gayrimenkul yatırım fonlarına (GYF) mobil uygulama üzerinden dijital erişim imkânı sunuyor. Yatırımcılar Fonmap sayesinde geleceğin unicorn’larına, enerji, fintek, telekom gibi farklı sektörlerdeki şirketlere ve getiri potansiyeli yüksek gayrimenkullere erken aşamada yatırım yapabiliyor. Bunun yanında TEFAS fonlarına da erişim sağlayan Fonmap, bu kapsamıyla Türkiye’nin en geniş fon portföyüne sahip uygulaması konumunda bulunuyor.

Fonmap Yönetici Ortağı Sami Güzel, yatırım turuna ilişkin olarak, “Fonmap olarak yatırım dünyasında yeni bir dönem başlattık. TEFAS fonlarının yanı sıra gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarını tek bir mobil platformda buluşturarak Türkiye’de bir ilki hayata geçirdik. Böylece yatırımcılar, başka hiçbir yerde bulamayacakları kadar geniş ve çeşitli bir fon setine tek dokunuşla erişebiliyor. Bu yatırımla birlikte, yatırım alışkanlıklarını dönüştürmeye, yatırımcıların kararlarını veriyle güçlendirmeye ve sermaye piyasalarının gelişimine öncülük etmeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

