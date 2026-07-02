Foodist, Küresel gıda sektörünü İstanbul’da buluşturacak

Türkiye Gıda Platformu çatısı altında bir araya gelen Türkiye İhracatçılar Meclisi Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu ile İhracatçı Birlikleri (İHBİR, GAİB, AHBİB, OAİB, KİB, EİB), Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) ve Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER), Foodist İstanbul'u Türkiye'nin referans gıda markası haline getirmek için güçlerini birleştiriyor.

Organizasyon, yalnızca bir fuar olmanın ötesinde; üreticiyi, ihracatçıyı, perakendeciyi, distribütörü ve uluslararası profesyonel satın almacıları aynı platformda buluşturan küresel bir ticaret merkezi olmayı hedefliyor.

150'den fazla ülkeden ziyaretçi hedefleniyor

Türkiye’nin yanı sıra ABD, Azerbaycan, Çekya, Çin, Irak, İspanya ve Mısır’dan 1.000'e yakın firma ve firma temsilciliğinin yer aldığı Foodist İstanbul, 150'yi aşkın ülkeden sektör profesyonelini İstanbul'da buluşturuyor.

Coğrafi işaretli ürünlere özel ayrı bir sergi salonunun yer alacağı fuar, Türkiye'nin zengin gıda mirasını uluslararası alıcılarla buluştururken, Avrupa'dan Körfez ülkelerine, Afrika'dan Amerika kıtasına kadar geniş bir coğrafyadan gelecek nitelikli alım heyetlerini Türk üreticileriyle bir araya getirecek.

Fuarda, Balkanlar, Avrupa, Orta Doğu, Körfez Ülkeleri, Kuzey ve Sahra Altı Afrika, CIS Bölgesi, Orta Asya, Türk Cumhuriyetleri, Uzak Doğu ve Amerika’ya uzanan geniş bir coğrafyadan 120'yi aşkın gıda perakende zinciri ve distribütör firmanın satın alma ve tedarik yöneticileri, özel alım heyeti programı kapsamında ağırlanacak. Yaklaşık 70 bin profesyonel ziyaretçinin beklendiği organizasyonda, özellikle 50 odak ülkeden gelecek 2.000+ VIP satın alma heyetleriyle gerçekleştirilecek planlı B2B görüşmeler sayesinde Türk firmalarının yeni pazarlara açılması, ihracat ağlarını genişletmesi ve uluslararası iş bağlantıları kurması hedefleniyor. Ayrıca, Foodist İstanbul süresince sektörü yakından ilgilendiren başlıklarda, alanında uzman konuşmacılara etkinlik alanında yer verilerek, ziyaretçi ve katılımcılara etkileşim dolu bir fuar deneyimi yaşatılacak.

Foodist İstanbul'un tanıtım toplantısında, Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, ALZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz ile Türkiye Gıda Platformu çatısı altında yer alan ihracatçı birlikleri, sektör federasyonları ve derneklerin başkanları bir araya gelerek organizasyonun hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye dünyaya örnek olacak bir güç birliği ortaya koydu

ALZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz, Foodist İstanbul'un yalnızca fuarcılık açısından değil, sektörlerin birlikte hareket edebilmesi bakımından da önemli bir model oluşturduğunu söyledi.

Alagöz şöyle konuştu:

"Foodist İstanbul, Türkiye'nin gıda sektöründe ortaya koyduğu birlik ruhunun ve kolektif vizyonun en güçlü göstergelerinden biri. Türkiye Gıda Platformu, Tüyap Fuarcılık Grubu ve ALZ Grup iş birliğiyle oluşturulan bu yapı, dünyada örnek gösterilecek bir güç birliği modeli ortaya koyuyor. Aynı hedef doğrultusunda hareket eden sektör temsilcileri sayesinde Türkiye, yalnızca gıda ihracatında değil, fuarcılıkta da uluslararası ölçekte yeni bir marka kazanıyor."

Alagöz, Foodist İstanbul'un kısa sürede dünyanın en büyük gıda fuarları arasında yer alacağına inandıklarını belirterek, "Bu organizasyon, Türkiye'yi dünya gıda ticaretinin en önemli buluşma merkezlerinden biri haline getirecek." dedi.

Foodist İstanbul, Türkiye'nin ortak ihracat vizyonunu temsil ediyor

Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise Foodist İstanbul'un klasik bir fuar organizasyonundan çok daha fazlasını ifade ettiğini ve fuarı ürünlerin sergilendiği bir organizasyondan öte, Türkiye'nin üretim gücünü küresel ticaretle buluşturan stratejik bir platform olarak kurguladıklarını belirtti. Üreticiden ihracatçıya, perakendeden uluslararası satın almacılara kadar tüm paydaşların aynı çatı altında buluştuğu güçlü bir ticaret ekosistemi oluşturduklarını kaydeden Ersözlü, Türkiye Gıda Platformu'nun ortaya koyduğu birliktelik sayesinde Foodist İstanbul'un sektörün gelecek vizyonunu temsil ettiğini vurguladı.

Ersözlü, fuarın hedef odaklı ziyaretçi yapısı, güçlü alım heyeti organizasyonu ve doğru zamanlamasıyla katılımcılara yeni pazarlara açılma konusunda önemli fırsatlar sunacağını ifade ederek, "Hedefimiz Foodist İstanbul'u dünyanın referans gösterilen gıda fuarlarından biri haline getirmek" dedi.

Bu doğrultuda, yapay zeka teknolojileri ve dijital uygulamalardan; hem fuar öncesinde ziyaretçi hedeflemelerinde hem de fuar süresince doğru alıcı firma eşleştirmelerinin sağlanmasında etkin şekilde faydalanıldığını belirtti.

Gıda sektörü temsilcilerinden Foodist İstanbul'a güçlü destek

Türkiye Gıda Platformu bünyesinde yer alan ihracatçı birlikleri ve sektör kuruluşlarının başkanları da Foodist İstanbul'un Türkiye'nin gıda ihracatına yeni bir ivme kazandıracağı konusunda ortak görüş bildirdi.

TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Nihat Uysallı, Foodist İstanbul'un Türkiye'nin üretim gücünü küresel pazara taşıyacak önemli bir organizasyon olduğunu ifade etti. Uysallı, "Gıda sektöründe yeni bağlantılar kurmak, yenilikleri paylaşmak ve Türkiye’nin üretim gücünü daha geniş kitlelere tanıtmak için Foodist İstanbul önemli bir adım. Organizasyonun etkisi, önümüzdeki yıllarda daha da belirginleşecek" dedi.

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı, Türk gıda sektörünün kalite ve çeşitliliğini dünyaya tanıtacak en önemli platformlardan birinin Foodist İstanbul olacağını belirtti. Taycı, "İstanbul’un stratejik konumu ve sektörümüzün üretim kapasitesi birleştiğinde, Foodist İstanbul kısa sürede dünyanın en önemli gıda fuarlarından biri haline gelecek. Gıda sektörünün önde gelen markalarının katılımıyla gerçekleşecek olan bu platform, markalaşmamıza ve ülkemizin ihracat gücüne büyük katkılar sağlayacak" dedi.

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (GAİB) Başkanı Celal Kadooğlu, Türkiye Gıda Platformu çatısı altında sergilenen birlikteliğin fuarı dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri haline getireceğini ifade etti. Foodist İstanbul’un ülkemizin gıda sektörüne ve ihracatına tarihi katkılar sağlayacağına emin olduklarını belirten Kadooğlu, aynı zamanda organizasyonun, Türk gıda markalarının dünyada daha güçlü bir konuma ulaşmasını sağlayacağını kaydetti.

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Başkanı Veysel Memiş, fuarın hem ticari bağlantılar hem de Türkiye'nin uluslararası tanıtımı açısından stratejik önem taşıdığını söyledi. Gıda sektöründe küresel rekabet her geçen gün artarken, Türkiye’nin sahip olduğu üretim gücü ve çeşitliliğiyle öne çıktığına işaret eden Memiş, "Foodist İstanbul, bu gücü uluslararası alanda en görünür hale getirecek ve sektörümüzün dünya çapında daha güçlü bir marka olmasına katkı sağlayacak stratejik bir fuar. Foodist İstanbul yalnızca ticari bağlantılar açısından değil, aynı zamanda Türkiye’nin tanıtımı ve prestiji açısından da önemli bir adım" dedi.

Orta Anadolu Hububat, Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (OAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Avşin Kaşıkçı, Foodist İstanbul'un Türkiye'nin üretim gücünü ve gıda sektöründeki çeşitliliğini dünya pazarlarıyla buluşturacak stratejik bir organizasyon olacağına işaret ederek, "Güçlü alım heyetleri, uluslararası ziyaretçi profili ve sektörün ortak hareket etme iradesi sayesinde firmalarımız yeni ihracat fırsatları yakalayacak. Foodist İstanbul'un kısa sürede küresel ölçekte referans gösterilen gıda fuarlarından biri haline geleceğine ve ülkemizin gıda ihracatına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Ege Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (EİB) Başkanı Muhammet Öztürk, Türkiye'nin güvenilir gıda üreticisi kimliğini güçlendirecek organizasyonun ihracatçılar için yeni pazarlara açılan stratejik bir platform olacağını vurguladı. Öztürk, "Türkiye, sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerinde dünyanın önde gelen tedarikçilerinden biri. Bu konumumuzu koruyarak daha da güçlendirmek için Foodist İstanbul büyük bir fırsat sunuyor" dedi.

Karadeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KİB) Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Foodist İstanbul'un kısa sürede dünyanın en büyük gıda fuarları arasına gireceğine inandıklarını söyledi. Ulusoy, “Foodist İstanbul, Türk gıda sektörünün uluslararası alandaki konumunu güçlendirecek ve markalarımıza küresel görünürlük kazandıracak stratejik bir fuar. Türkiye Gıda Platformu ile kurulan iş birliğinin, bu organizasyonu çok daha güçlü bir noktaya taşıyacağına ve Türkiye’yi küresel bir merkez haline getireceğine gönülden inanıyorum" dedi.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkanı Demir Şarman ise Foodist İstanbul'un sektörün rekabet gücünü artıracak en önemli organizasyonlardan biri olacağını ifade ederek, fuarın kısa sürede dünyanın saygın gıda fuarları arasında yer alacağına inandıklarını dile getirdi. Şarman, fuarın katılımcılara yeni pazarlara açılma, alıcılarla doğrudan temas kurma ve güçlü iş bağlantıları oluşturma imkânı sunacağına işaret etti.

Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) Başkanı Melih Şahinöz, Foodist İstanbul'un uluslararası gıda ticaretinin ve gastronomi trendlerinin buluşma noktalarından biri haline getireceğini belirtti. Şahinöz, "Bu fuar, sektörümüzü küresel ölçekte daha görünür kılacak. ETÜDER olarak biz, Foodist İstanbul’un ülkemizin tanıtımına, turizmine ve ekonomisine uzun vadeli katkılar sağlayacağına inanıyoruz ve bu sürecin bir parçası olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.