Forbes Technology Council’e kabul edilen Ahmet Acaroğulları: Sanayide yeni rekabet alanı yapay zeka

Türkiye’de sanayi şirketlerinin dijital dönüşüm gündemi son iki yılda belirgin biçimde değişti. Daha önce otomasyon, ERP modernizasyonu ya da üretim verimliliği başlıkları etrafında ilerleyen teknoloji yatırımları, artık yapay zeka (YZ) ekseninde şekilleniyor. Özellikle savunma sanayii, enerji, üretim ve EPC (mühendislik, tedarik ve yapım) projelerinde faaliyet gösteren şirketlerin, dijitalleşmenin yanı sıra; operasyonları veriyle yönetilebilir, öngörülebilir ve daha düşük maliyetli hale getirmesi gerekiyor. Türkiye’den teknoloji ve sanayi şirketleri, son yıllarda bu dönüşümde dikkat çekerken, yöneticileri de iş ve teknoloji ağlarında daha görünür hale geliyor. Bunun son örneklerinden biri, ACA Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Acaroğulları’nın Forbes Technology Council üyeliğine kabul edilmesi oldu.

Forbes Teknoloji Konseyi, davet temelli ilerleyen ve küresel teknoloji liderlerini bir araya getiren iş ağlarından biri olarak biliniyor. Türkiye açısından bakıldığında ise bu tür üyelikler yalnızca bireysel görünürlük anlamına gelmiyor. Özellikle geleneksel sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin yapay zeka tabanlı dönüşüm projelerini küresel ölçekte anlatabilmesi açısından da önem taşıyor.

Stratejik bir katman

“Sanayide yeni rekabet alanı yapay zeka” diyerek YZ’yı, sanayinin üzerine inşa edildiği stratejik bir katman olarak konumlandırdıklarını söyleyen ACA Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Acaroğulları, “Savunma sanayiinden imalata, farklı alanlarda edindiğimiz operasyonel hassasiyeti, veri odaklı bir yapay zeka katmanıyla birleştiriyoruz. Forbes Technology Council üyeliği, bu dönüşüm vizyonunu küresel ölçekte paylaşma yolculuğumuzda önemli bir adım” ifadelerini kullandı.

Yüksek performanslı yapay zeka altyapıları ve operasyonel veri analitiği alanlarındaki yatırımlarını sürdüren ACA Group, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yayımlanan ve en hızlı büyüyen şirketleri onurlandıran TOBB 100 listesinde iki kez yer aldı. Halihazırda Stanford Üniversitesi bünyesinde yürütülen “AI-Driven Leadership (Yapay Zeka Destekli Liderlik)” programına devam eden Ahmet Acaroğulları liderliğinde geleneksel sektörlerde dönüşüm vizyonuyla hareket eden ACA Group, sanayi süreçlerini daha akıllı, öngörülebilir ve verimli hale getirecek çalışmalar yürütüyor.

Endüstriyel operasyonları dijitaleleştiriyor

Türkiye merkezli sanayi ve teknoloji şirketleri grubu ACA Group’un faaliyet alanı klasik bir teknoloji girişimi profilinden farklı. Grup; mühendislik, EPC, enerji, savunma sanayii ve üretim gibi operasyon yoğun alanlarda çalışıyor. Yapay zeka, kurumsal kaynak planlama (ERP), nesnelerin interneti (IoT) ve veri odaklı sistemler alanında geliştirdiği çözümlerle endüstriyel operasyonların dijital dönüşümüne odaklanıyor.

Operasyonel gücünü savunma sanayiindeki mühendislik disipliniyle birleştiren ACA Group, Ahmet Acaroğulları liderliğinde geliştirdiği ACAONE platformuyla dijital dönüşüme odaklanıyor. Platform, sahadan gelen gerçek zamanlı operasyonel veriyi YZ desteğiyle işleyip sanayi süreçlerini daha akıllı, öngörülebilir ve verimli hale getirmeyi hedefliyor. NanoERP ve NanoİSG çözümleri üzerinde koşan ACAONE, bir yapay zeka katmanı olarak, gerçek iş senaryolarını anlamlı ve eyleme dönüştürülebilir içgörülere çeviriyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Acaroğulları'nın Forbes Technology Council gibi saygın bir iş topluluğuna kabul edilmesi, ACA Group'un farklı iş alanlarını kapsayan operasyonel birikimini uluslararası kamuoyuna ulaştırabilmesine katkıda bulunacak. ACA Group’un dönüşüm vizyonu, Ahmet Acaroğulları’nın bu küresel platformdaki temsiliyle daha geniş kitlelere yayılacak.