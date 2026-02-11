Ford, 11 milyar dolar net zarar açıkladı

Ford’un çekirdek karı dördüncü çeyrekte yaklaşık yüzde 50 düşerek 1 milyar dolara geriledi. Şirket, özellikle alüminyum tedarikçisinde yaşanan yangının beklenenden daha yüksek maliyet yarattığını ve karlılığı baskıladığını bildirdi.

Elektrikli araç programlarındaki önemli değer düşüşleri sonrasında Ford, çeyrekte 11,1 milyar dolar net zarar açıkladı. Hisse başına düzeltilmiş kazanç 13 sent seviyesinde kalırken, bu rakam analistlerin 19 sentlik beklentisinin altında gerçekleşti.

Geleneksel iş kolu zayıfladı, teslimatlar arttı

İçten yanmalı ve hibrit araçları kapsayan geleneksel iş kolu Ford Blue, faiz ve vergi öncesi 727 milyon dolar kar elde etti. Ancak bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yarı yarıya düşüş anlamına geliyor.

Buna karşın şirketin ABD’deki araç teslimatları aynı dönemde yüzde 2,7 artış gösterdi.

Ticari araç ve lojistik faaliyetlerini kapsayan Ford Pro birimi ise 1,23 milyar dolar Ebit açıkladı. Bu segmentte de yıllık bazda gerileme kaydedildi.

Elektrikli araç birimi Model e, dördüncü çeyrekte 1,22 milyar dolar zarar yazdı. Zarar, geçen yılın aynı dönemindeki yaklaşık 1,4 milyar dolarlık kayba kıyasla sınırlı da olsa iyileşme gösterdi.

Tarifeler ve yangınlar maliyeti artırdı

Şirket, 2026 yılı için faiz ve vergi öncesi kar beklentisini 8 milyar ila 10 milyar dolar aralığında açıkladı. Bu tahmin, 8,78 milyar dolarlık analist beklentisiyle paralel gerçekleşti.

Ford, Başkan Donald Trump döneminde uygulanan tarifeler nedeniyle bu yıl yaklaşık 2 milyar dolar ek maliyet öngörüyor. Bu maliyetin önemli bölümü, yüksek karlı F-150 kamyonetlerinde kullanılan alüminyum tedarikinden kaynaklanıyor.

Geçen yıl tarifelerin yanı sıra New York Oswego yakınlarındaki alüminyum tesisinde çıkan iki büyük yangın da şirket karlılığını aşağı çekti. Ford, revize ettiği 7 milyar dolarlık yıllık kar hedefini kıl payı kaçırarak yılı 6,8 milyar dolar faiz ve vergi öncesi karla tamamladı.

Aralık ayında ithal otomobil parçalarına yönelik beklenenden daha sınırlı tarife muafiyeti sağlanması da maliyetleri yaklaşık 900 milyon dolar artırdı.

Gelir beklentiyi aştı, elektrikli tarafta zarar sürüyor

Şirketin dördüncü çeyrek geliri 45,9 milyar dolar ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Ancak elektrikli araç ve yazılım biriminde geçen yıl toplam 4,8 milyar dolar zarar kaydedildi.

Ford, bu birimde 2026 yılı için 4 milyar ila 4,5 milyar dolar arasında zarar öngörüyor.

30 bin dolarlık yeni elektrikli platform geliyor

CEO Jim Farley, maliyetleri düşürmeye ve küresel ölçekte rekabetçi modeller geliştirmeye odaklandıklarını belirterek 2026 için güçlü performans beklentisini dile getirdi.

Farley, yaklaşık 30 bin dolar fiyat seviyesinde konumlanacak yeni bir elektrikli araç platformu geliştirdiklerini ve bu platform üzerinde tasarlanan elektrikli pick-up modelinin gelecek yıl piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Şirket ayrıca hibrit yatırımları ve seçici ortaklıklarla sermaye dağılımını optimize etmeyi hedefliyor.