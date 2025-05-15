Ford, 300 bine yakın aracı geri çağırdı

Ford'un anavatanı Amerika’da satışa sunulan 2022-2024 model yılları arasındaki Ford Navigator ve Expedition araçlar, fren sisteminde tespit edilen bir hata nedeniyle geri çağrılıyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu araçlarda fren fonksiyonunun kaybı ve kaza riski bulunduğu belirtildi.

Arızanın temel nedeni olarak, ön fren borularının motor hava filtresi borusuyla temas etmesi gösterildi. NHTSA, bu sürtünmenin fren borularında hasara yol açarak fren hidroliği sızıntısı riski oluşturduğunu açıkladı. Hem fren arızasının kaza riskine yol açması hem de otoyollarda meydana gelebilecek yağ sızıntısının oluşturacağı tehlikeler nedeniyle, ABD’de satılan 273.789 adet araç için "geri çağırma" (recall) süreci başlatıldı.

Konuyla ilgili markadan yapılan açıklamada ise yetkili servis noktalarında, ön fren hattı ile hava filtresi çıkış borusunun ücretsiz olarak inceleneceği ve gerekli görülmesi halinde ücretsiz değişim yapılacağı bildirildi.

Son 1 yılda yarım milyonu geçti

Şubat 2024 tarihinde ABD ve Avrupa pazarlarında satılan elektrikli SUV modeli Mustang Mach-E için geri çağırma açıklayan Ford, toplam 42 bin araca batarya bağlantı noktalarındaki potansiyel aşırı ısınma sorunu nedeniyle müdahale etmişti.

Ardından Mart 2024’te ABD’de Ford F-150 ve Explorer modellerinde 457 bin adetlik geri çağırma duyuran marka Nisan 2024’te ise Ford Kuga ve Escape Plug-in Hybrid modelleri için Avrupa’da 19 bin aracı kapsayan bir geri çağırma açıklamıştı.

Bu sene başında Bronco Sport modelinde yakıt hattı bağlantısında kaçak riski nedeniyle 88 bin aracı ABD’de geri çağıran Ford; Mayıs 2025’e geldiğimizde ise ülkemizde de en çok satan modelleri arasında bulunan Transit Custom için Avrupa’yı kapsayan ve yine fren sistemiyle alakalı 11.500 araçlık bir geri çağırma duyurmuştu.

Söz konusu risklerden dolayı rapor edilen herhangi bir kaza olayı yaşanmazken üretici marka, arıza tespiti ve gerekli tüm müdahaleleri ücretsiz gerçekleştirdi.