Ford, 420 bin aracını geri çağıracak

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) açıklamasına göre geri çağırma kararı, toplam 419 bin 967 aracı kapsıyor.

NHTSA, bazı araçlarda sürücü ve ön yolcu koltuklarındaki emniyet kemeri gergi sisteminin (pretensioner) kemerin yanlışlıkla kilitlenmesine neden olabileceğini belirtti.

Bu arıza nedeniyle emniyet kemeri gerektiği şekilde uzayıp geri sarılamayabiliyor. Yetkililer, söz konusu durumun kaza anında yolcuların yeterince korunamamasına yol açarak yaralanma riskini artırabileceği uyarısında bulundu.

Hangi modeller etkileniyor?

Geri çağırma kapsamında şu modeller yer alıyor:

2018-2022 model Ford Expedition

2018-2022 model Lincoln Navigator

Onarımlar ücretsiz yapılacak

Ford yetkili servisleri, geri çağırma kapsamında araçların emniyet kemeri mekanizmalarını inceleyecek. Yapılacak kontroller sonucunda arızalı olduğu tespit edilen emniyet kemeri makaraları ve ilgili parçalar ücretsiz olarak değiştirilecek.